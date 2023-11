Suski: Prezes mówił, że sam może objąć kluczową funkcję

Marek Suski był w poniedziałek gościem programu "24 pytania" na antenie Polskiego Radia 24. Poseł PiS komentował przygotowania do pierwszego posiedzenia nowego Sejmu i podzielił się swoimi przewidywaniami, co do obsady kluczowych stanowisk, również w swojej partii.

Kaczyński weźmie klubowe stery?

Wciąż nie wiadomo, kto będzie następcą Ryszarda Terleckiego w fotelu szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Suski podkreślił, że jeszcze w poniedziałek zostanie wskazana osoba, która zajmie to stanowisko. Polityk przekazał, że pod uwagę brane są różne osoby, ale wybór ostatecznie należy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

– Dzisiaj mamy posiedzenie i będzie dokonany wybór szefa klubu. To jest kompetencja prezesa, który może wskazać osobę, która będzie taką funkcję pełnić. Prezes mówił również, że sam może pełnić tę funkcję – powiedział Suski.

Wcześniej do mediów wyciekły informacje, jakoby szefem klubu PiS w kolejnej kadencji miał zostać dotychczasowy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Suski pytany, czy zamierza zgłosić swoją kandydaturę, stanowczo zaprzeczył.

Elżbieta Witek zostanie zablokowana?

Suski odniósł się również do kwestii wyboru marszałka i wicemarszałków nowego Sejmu. Zaznaczył, że przymierzany do roli marszałka Szymon Hołownia, nie ma żadnego doświadczenia parlamentarnego i powinien skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych kolegów. Jego zdaniem ci mogą być jednak niechętni do pomocy.

– Myślę, że mogliby mu podpowiedzieć posłowie którzy mają większe doświadczenie, ale oni mogą nie chcieć, bo tam jest konkurencja. Hołownia może przecież wyrosnąć Tuskowi na konkurenta do prezydentury – stwierdził poseł.

Polityk skomentował również doniesienia, wedle których nowa sejmowa większość będzie chciała zablokować kandydaturę Elżbiety Witek do funkcji wicemarszałka. – To byłby objaw skrajnej antydemokratycznej działalności. My nie wyznaczaliśmy opozycji tego, kto ma być wicemarszałkiem. Jeśli się nie zgodzą, to będzie puste miejsce – powiedział.

