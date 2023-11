Stopniały finanse fundacji Rydzyka. Efekt Polskiego Ładu?

Zmiany we wpływach Fundacji Nasza Przyszłość wynikają z modyfikacji przepisów, jaką wprowadzono na mocy Polskiego Ładu. Reforma finansów publicznych autorstwa rządów PiS wprowadził m.in. zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, która wzrosła do 30 tys. złotych oraz wysokości podstawowej stawki PIT, która zmalała z 17 do 12 proc.

W emitowanym w marcu bieżącego roku spocie telewizyjnym o. Tadeusz Rydzyk sygnalizował, że te zmiany mogą wpłynąć niekorzystnie na finanse fundacji. Podkreślił, że osoby wspomagające fundację poprzez odpis 1,5 proc. podatku, to głównie emeryci, renciści i osoby z niższymi dochodami, które na skutek wprowadzonych zmian będą miały niższe dochody do opodatkowania.

Ludzie nie chcą wspierać Rydzyka?

Choć wprowadzone przez PiS przepisy, mogły mieć wpływ na wysokość wpływów fundacji, to powód ich zmniejszenia może być zupełnie inny. Podniesienie wysokości odpisu z 1 do 1,5 proc. spowodowało bowiem, że Polacy wpłacili na rzecz OPP aż o 416 milionów złotych więcej. Możliwe więc, że malejące wpływy projektu Rydzyka to po prostu efekt tego, że obywatele wybrali inne organizacje.

Zdaniem posłanki poprzedniej kadencji Hanny Gil-Piątek, uszczuplenie finansów fundacji może być efektem nadmiernego wspierania pomysłów toruńskiego biznesmena przez odchodzącą władzę. – Potencjalni darczyńcy nie mogli przeoczyć informacji w mediach, ile na o. Rydzyka przeznaczał rząd PiS. Być może niejeden emeryt stwierdził, że w związku z tym warto dać komuś innemu – mówi. – Poza tym osoby starsze już nie są takie same jak choćby dziesięć lat temu – dodaje posłanka.

Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej wskazała również, że podczas gdy fundacja Rydzyka faktycznie nie cieszy się już takim wsparciem jak dawniej, inne podmioty rosną w siłę. Przykładem mogą być organizacje wspierające społeczność LGBT, wśród których najlepszym przykładem jest Kampania Przeciw Homofobii, którą jeszcze przed pięcioma laty podatnicy wsparli kwotą 262 tys. złotych, a w tym roku na jej konto z tytułu odpisu podatku płynęło już ponad milion złotych.

