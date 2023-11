Przemówienie marszałka seniora. Za to podziękował prezydentowi

Z okazji pierwszych obrad Sejmu X kadencji marszałek-senior Marek Sawicki wygłosił przemówienie okolicznościowe.

– Jest Polska, jest Sejm – jej przedstawicielstwo – zaczął cytatem z Macieja Rataja, byłego marszałka Sejmu RP i działacza ludowego. – Wypowiadający je nasz wybitny poprzednik widział Polskę jako państwo demokracji parlamentarnej. Urzeczywistnienie tej wizji, tego narodowego pragnienia jest dzisiaj też naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem – mówił.

Podziękował Polkom i Polakom, także za granicą, którzy wykonali obywatelski obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych. Pogratulował wybranym posłankom i posłom. Wyraził nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty narodowej.

Marszałek senior: Podejmijmy starania powrotu do wartości

– Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego obecność podczas uroczystej inauguracji nowej kadencji Sejmu oraz wygłoszone słowa, które dają nadzieję, że poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu – mówił.

– Polska z jej potencjałem ludzkim, ekonomicznym i politycznym zasługuje i jest zdolna zająć godne miejsce w strukturach społeczności międzynarodowej, aktywnie uczestnicząc w planowaniu i realizowaniu programów ich działania – dodał.

– Szczególnie dziś aktualizuje się potrzeba przywrócenia współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej – podkreślił. – Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego, stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów Europy ojczyzn – powiedział Marek Sawicki.

Dodał, że motywację w tym zakresie „czerpiemy z młodych, polskich serc, które integracji pragną i oczekują”. – Niech w tych staraniach nie będą przeszkodą formułowane w gmachu TK rzekome sprzeczności polskiej konstytucji z traktatami konstytuującymi Unię Europejską – podkreślił.

