Sejm wybrał nowego marszałka. To poseł debiutant!

Kandydatem koalicji KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy na marszałka Sejmu był Szymon Hołownia. – Wyróżnia się erudycją, sztukę posługiwania się słowem opanował do perfekcji. Cechuje go także empatia i wrażliwość społeczna – wyliczał Władysław Kosiniak-Kamysz prezentując kandydaturę.

– To niezwykle ważne. Słuch społeczny to jedna z tych cech, a pierwszy z nas szczególnie, musi posiadać. Odwaga u Szymon Hołowni objawił się, kiedy przyszedł do polityki – najpierw w wyborach prezydenckich, potem zakładając ruch Polska 2050 – dodawał.

Grzegorz Braun ostro o kandydaturze Elżbiety Witek

Drugą kandydatką na stanowisko marszałek Sejmu była zgłoszona przez PiS Elżbieta Witek. Jej życiorys przedstawił z sejmowej mównicy Mariusz Błaszczak. – Była najdłużej urzędującą marszałek Sejmu. Opozycja nigdy nie skierowała wniosku o odwołanie pani marszałek – tłumaczył polityk.

Jako jedyny głos dyskusji zabrał Grzegorz Braun. Polityk Konfederacji skupił się na krytyce kandydatki PiS. – Nie może być tak, że taktownie przemilczymy tak nietaktowną kandydaturę Elżbiety Witek. Wysunięcie tej kandydatury, iście przestępczej, to się nazywa "iść w zaparte". Matactwa i pomiatanie wysoką izbą. Nigdy więcej, dość, skończmy z tą groteską – zapowiedział poseł.

Sejm. Kto został nowym marszałkiem?

W głosowaniu zdecydowanie wygrał Szymon Hołownia. Szefa Polski 2050 poparło 265 posłów, natomiast za kandydaturą Elżbiety Witek zagłosowało 193 parlamentarzystów. Tym samym zakończyła się misja marszałka seniora. Marek Sawicki przekazał kierowanie pracami izby niższej polskiego parlamentu w ręce Szymona Hołowni.

:ider Polski 2050 Szymon Hołownia ma sprawować funkcję marszałka do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu, marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).



