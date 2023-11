Szymon Hołownia po raz pierwszy w nowej roli. „Sejm to nie oktagon z gali MMA”

Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów i został wybrany nowym marszałkiem Sejmu. Swoje pierwsze wystąpienie w nowej roli zaczął od gorących podziękowań, które skierował w stronę wyborców, którzy w wielkiej liczbie ruszyli 15 października do lokali wyborczych. To wielki honor. To potężna zobowiązanie. To dowód, że Polki i Polacy są bardzo dojrzałym społeczeństwem – stwierdził marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia: Polityka to nie przemoc, ale to troska

– Ja przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików, ale znam jej serce, o którym czasem się zapomina. Polityka to nie przemoc, ale to troska. Polacy powiedzieli nam wyraźnie: dość już tego, co było. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ale i polityka – dodawał.

– Przestawimy dwie litery: PATRIA, a nie PARTIA będzie tutaj najważniejsza. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. I po tych siedmiu latach rozmontujemy bariery i one w końcu znikną – zapewnił nowy marszałek Sejmu. W tej sprawie szef Polski 2050 chce rozmawiać ze Strażą Marszałkowską i policją. – Przywrócimy śniadania z marszałkiem i regularne briefingi, żeby dziennikarze wiedzieli, co się dzieje w tej izbie – powiedział polityk.

– Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. Zaproponuję prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia Sejmu mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich, do rządu, do ministrów. Tak, żeby tę komunikację udrożnić i nie naruszać powagi tej izby – zaproponował Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia zwrócił się do Andrzeja Dudy

Szymon Hołownia zwrócił się również do prezydenta Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na niej ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam, ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej – zadeklarował.

Nowy marszałek Sejmu zapowiedział uruchomienie podcastu, do którego będzie zapraszał polityków różnych opcji – Chcę, żebyśmy zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku. Niezależnie od ich płci. Czy są wierzący, czy niewierzący. Witajcie w Sejmie różnych Polaków. Wiwat wszystkie stany – zakończył Szymon Hołownia.

