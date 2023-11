Rewolucyjna zmiana pod Sejmem. Klaudia Jachira wszystko sfilmowała

Klaudia Jachira opuściła w przerwie posiedzenia budynek Sejmu, by sprawdzić, czy medialne doniesienia o rozmontowywanych barierkach to prawda. „Sejm jest wolny!” - wykrzyczała podekscytowana posłanka KO na nagraniu, które trafiło do sieci.

Szymon Hołownia, zanim jeszcze został wybrany marszałkiem Sejmu, zapowiedział wprowadzenie wielu zmian. Jednym z symboli nowego ładu miało być rozmontowanie barierek stojących przed gmachem Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Sejm. Obywatele rozmontowali barierki Obywatele postanowili nie czekać jednak z oficjalnym pozwoleniem i wzięli sprawy we własne ręce. Po południu w poniedziałek pojawiły się pierwsze zdjęcia i materiały wideo prezentujące efekty wspólnej pracy obywateli. Co ważne – mimo braku oficjalnego pozwolenia służby nie reagowały na ludzi przestawiających metalowe konstrukcje, podaje „Rzeczpospolita”. O zamieszaniu przy ul. Wiejskiej z mediów dowiedziała się także posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej. Opuściła budynek Sejmu, by sprawdzić, czy to prawda. „Wyszłam, bo właśnie się dowiedziałam, że obywatelki i obywatele wreszcie, po tych 8 okropnych latach, usunęli barierki spod Sejmu. Jak tylko zobaczyłam, że mam 20 minut przerwy, postanowiła wyskoczyć tutaj i to zobaczyć. I serio! Nie ma barierek, zobaczcie! Sejm jest wolny!” – mówiła podekscytowana na nagraniu, które opublikowała na portalu Twitter. „Rzeczpospolita” podała, że podobna sytuacja spotkała barierki przed Kancelarią Rady Ministrów. Natomiast te rozstawione wokół Trybunału Konstytucyjnego zniknęły nieco wcześniej – 11 listopada. „Z hukiem wyjedzie zamrażarka” Szymon Hołownia został wybrany nowym marszałkiem Sejmu – wybrało go 265 posłów. Kontrkandydatką ze strony Zjednoczonej Prawicy na to stanowisko była Elżbieta Witek, która otrzymała jednak o 72 głosy mniej od Hołowni. W trakcie pierwszego przemówienia założyciel Polski 2050 zaznaczył, że sala posiedzeń „to nie oktagon gal MMA”. – To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: „dosyć już tego, co było”. Ma się zmienić nie tylko partia, ale i polityka – podkreślił. Dodał, że też, że z gabinetu marszałka „z hukiem wyjedzie zamrażarka”. Zapowiedział przywrócenie śniadań prasowych z marszałkiem i briefingów. Nowy marszałek chce również ruszyć z nowym podcastem, gdzie będzie prowadził rozmowy z politykami. – Sejm nie będzie azylem dla przestępców, nigdy więcej trybuną dla pogardy – mówił. - Chcę, żebyśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku do siebie nawzajem i do wszystkich obywateli i obywatelek RP, niezależnie od ich płci – czy są wierzący, czy niewierzący. Witajcie w Sejmie różnych Polaków. Wiwat wszystkie stany – podkreślił Hołownia. Czytaj też:

