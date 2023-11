- Opozycja jest taka jaka jest. Teraz jest co prawda większością, ale to opozycja totalna. Jak się zachowywała to każdy, kto nie ma jakiejś bieli na oczach, to widział w ciągu tych lat. To jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest z innego świata, innej kultury, tej wyższej. Oni są z tej niższej - powiedział Jarosław Kaczyński po głosowaniu w Sejmie

