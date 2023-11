Uwięzili 20-latka w mieszkaniu, pobili i okradli. Jeden ze sprawców nie miał nawet 18 lat

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy 20-letni student gdy przeglądał swój telefon na przystanku w okolicy ulicy Świętokrzyskiej w centrum Warszawy. Jak relacjonuje stołeczna policja, wtedy nagle podszedł do niego mężczyzna, który wyrwał mu telefon i uciekł. „ W okolicach przystanku pojawił się kolejny chłopak, który zaoferował mu możliwość odzyskania telefonu w pobliskim mieszkaniu” – czytamy dalej w komunikacie.

Mężczyzna stwierdził, że odda 20-latkowi telefon, o ile zapłaci on określoną sumę pieniędzy. Gdy jednak przekroczyli próg mieszkania, chłopak został brutalnie pobity. „Sprawcy bestialsko skatowali go – bili, szarpali i kopali po całym ciele. Pomimo, że student spełnił ich żądanie i podał PIN do swojego telefonu, umożliwiając im zalogowanie się do swojej aplikacji bankowej, oprawcy nadal go torturowali” – relacjonują policjanci.

Następnie jeden ze sprawców został w mieszkaniu, aby pilnować pobitego 20-latka, a dwaj pozostali poszli wypłacić jego pieniądze, które chcieli wydać na alkohol i narkotyki. Pokrzywdzonemu udało się jednak uwolnić i uciec z mieszkania, pomimo licznych i poważnych obrażeń. W drodze do domu natknął się na patrol policjantów, którzy udzielili mu pomocy i przewieźli do szpitala.

Jeden ze sprawców nie miał nawet 18 lat

Funkcjonariusze podjęli działania, aby ustalić i zatrzymać sprawców. Utrudnieniem był fakt, że pobity młody mężczyzna nie znał adresu mieszkania, do którego został przyprowadzony. „Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu w podjęte działania operacyjne, trwające również w ciągu nocy, udało się zatrzymać wszystkich sprawców. Jeden z nich to osoba nieletnia, dwaj pozostali mają po 19 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa, za które grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności” – informuje stołeczna policja.

Dwaj pełnoletni podejrzani trafili do aresztu, a trzeci nieletni sprawca do schroniska dla nieletnich.

