Ojciec roku. Zostawił 5-letniego syna w aucie i poszedł bawić się w klubie

Pewien mieszkaniec Gliwic postanowił wybrać się z synem do jednego z klubów na terenie woj. śląskiego. Ochrona nie zgodziła się jednak wpuścić go z 5-latkiem, więc mężczyzna wpadł na pomysł, by pozostawić dziecko w aucie nieopodal lokalu. Następnie wrócił do klubu, gdzie spędził wiele godzin.

Na jego nieszczęście o drugiej w nocy obok auta, w którym znajdował się 5-latek, przechodziło dwóch mężczyzn. Zaniepokojeni zatrzymali się i spojrzeli przez okna auta, ponieważ usłyszeli płacz. Następnie wezwali na miejsce służby. Dopóki nie przyjechał patrol lokalnej policji, cały czas towarzyszyli 5-latkowi.

Funkcjonariusze zadzwonili po ratowników medycznych i lekarza. Stan zdrowia 5-latka był na szczęście dobry. W międzyczasie okazało się też, że dziecko na co dzień mieszka z matką w Rudzie Śląskiej, natomiast w weekendy opiekuje się nim ojciec.

Wrócił do auta. Nie przejął się, że nie było w nim syna

Mundurowi z KWP w Katowicach musieli zostawić chłopca pod opieką pracowników domu dziecka. Nad ranem natomiast po 5-latka przyjechała matka.

W tym samym czasie 50-latek bawił się w klubie. Kiedy w końcu wrócił do samochodu, postanowił pojechać do domu – i to mimo faktu, że w pojeździe nie było 5-latka. Zupełnie się tym jednak nie przejął.

Miał ponad promil alkoholu w organizmie

Ostatecznie po kilku godzinach mężczyznę wezwano na komisariat. Tam przebadano go na obecność alkoholu i narkotyków. „Badanie wskazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Zabezpieczono jego krew do dalszych badań laboratoryjnych” – podali policjanci.

50-latka umieszczono w areszcie, a także postawiono mu zarzuty. Teraz sąd zdecyduje o jego losie. Według Kodeksu karnego grozi mu 5 lat pozbawienia wolności. O sprawie poinformowano także sąd rodzinny. To jednak nie wszystko, bo policjanci prowadzą także czynności w sprawie jazdy w stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji odurzających.

