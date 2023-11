Komendant wręczył policjantom awanse i medale. „Bez zachowania przyzwoitości”

Anonimowy policjant KSP stwierdził w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że wręczone niedawno odznaczenia i awanse to „dopychanie pewnych tematów kolanem bez zachowania pozorów przyzwoitości czy dobrego smaku”. Zauważał, że zwyczajowo awanse i nagrody przyznaje się w dniu Święta Policji, czyli 21 lipca. W tym roku komendant stołeczny policji zdecydował jednak, że dojdzie do tego w listopadzie. „W lipcu przyszłego już ktoś inny może kierować warszawską komendą, podobnie jak całą policją w Polsce” – zauważa „GW”.

Uroczystość odbyła się 9 listopada w siedzibie KSP w Pałacu Mostowskich. Jak informuje gazeta, prezydencki medal Za Długoletnią Służbę otrzymał dowódca Oddziału Prewencji Policji w Warszawie insp. Piotr Wałowski. „Osobistym pomysłem insp. Wałowskiego jest otoczenie domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego kordonem 90 radiowozów dla ochrony przed opozycją uliczną (13 grudnia 2020 r.)” – czytamy. Awans na wyższy stopień otrzymał komendant rejonowy policji Warszawa I Marek Żyra, który był odpowiedzialny za ochronę miesięcznic smoleńskich.

„To wyróżnienia za waszą nienaganną służbę”

Awans otrzymał także I zastępca komendanta rejonowego policji Warszawa I (Śródmieście) Łukasz Czyżykowski. „To na jego rozkaz policja podczas ochrony miesięcznicy (10 lutego 2021) użyła strażackiego wysięgnika, by pilnować działaczy Lotnej Brygady Opozycji, którzy wynajęli mieszkanie w pobliżu miejsca uroczystości” – przypomina „Gazeta Wyborcza”.

Natomiast Krzysztof Funkiendorf, dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, otrzymał awans z nadkomisarza na podinspektora. „GW” zauważa, że policjant wiosną 2023 roku dowodził operacją rozminowywania Ukrainy, jednak dwa lata wcześniej był w gronie nieumundurowanych policjantów z BOA i CBŚ, którzy podczas jednego z protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet użyli pałek teleskopowych.

– Dla mnie to wielki zaszczyt, że mogłem wręczyć wam te odznaczenia i medale. Jestem przekonany, że to również zaszczyt dla was. To wyróżnienia za waszą nienaganną służbę, za poświęcony czas. Cieszę się, że tę uroczystość można było zorganizować w przeddzień Święta Niepodległości, która to, jak dziś wszyscy widzimy, jest ogromnie krucha – powiedział podczas uroczystości szef KSP nadinsp. Paweł Dzierżak.

Czytaj też:

Uwięzili 20-latka w mieszkaniu, pobili i okradli. Jeden ze sprawców nie miał nawet 18 latCzytaj też:

Wojewoda mazowiecki podał się do dymisji. Tobiasz Bocheński ma już apetyt na kolejne stanowisko