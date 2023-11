Migranci próbowali ominąć mur przy granicy z Białorusią. Zawrócili na widok patroli

„W dniu 14.11 do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 59 osób m. in. ob. Etiopii i Somalii, w tym 36 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś” – poinformowała w najnowszym raporcie Straż Graniczna. Jak dodano, w rejonie ochranianym przez placówkę w Białowieży 25 cudzoziemców próbowało przekroczyć rzekę graniczną Przewłoka. „Służby nie dopuściły do nielegalnego przekroczenia granicy” – dodaje SG.

Tego samego dnia funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 20,7 tys. osób (od 24.02.2022 – ponad 17,107 mln os.), a z Polski do Ukrainy 19 tys. osób (od 24.02.2022 – ponad 15,315 mln os.). Zaś na granicy ze Słowacją skontrolowali 8,2 tys.osób i 4 tys. pojazdów.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa

Dzień wcześniej do Polski próbowało przedostać się z Białorusi 46 cudzoziemców, wśród nich byli obywatele m.in. Somalii czy Indii. Szczególnie niebezpieczna sytuacja spotkała funkcjonariuszy Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych (woj. podlaskie), którzy zostali obrzuceni kamieniami. Uszkodzeniu uległ jeden z pojazdów należących do polskich służb. Kolejny patrol zatrzymał w Białowieży obywatela Ukrainy, który transportował czterech obywateli Egiptu.

12 listopada z Białorusi do Polski próbowało przedostać się 112 osób – byli to m.in. obywatele Etiopii i Somalii. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Narewce za pomocnictwo zatrzymali tego dnia dwóch obywateli Ukrainy, którzy przewozili dwóch obywateli Syrii. Straż Graniczna przekazała wówczas, że od początku roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymano już 585 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Czytaj też:

Blokada ukraińskiej granicy trwa. Negocjacje nie przyniosły rozwiązaniaCzytaj też:

Straż Graniczna oddała strzały w kierunku aktywistów? SG odpiera oskarżenia