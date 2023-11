Atak nożem na 12-latkę w Rzeszowie. Dziewczynkę wybudzono ze śpiączki

Rzecznik Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Tomasz Warchoł rozmawiał w środę 15 listopada z Polską Agencją Prasową. Przekazał jej dziennikarzom, że we wtorek późnym popołudniem Anastasia została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Podkreślał, że z pacjentką można było się skontaktować, a jej stan był dobry, podobnie jak dalsze rokowania lekarzy. Jeszcze tego samego dnia miała zostać przewieziona do Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

Atak nożownika w Rzeszowie

Atak na nastolatkę w Rzeszowie nastąpił w poniedziałek 13 listopada w popołudnie. 12-latka z Ukrainy, która wybrała się na zakupy, została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę. Doszło do tego około godziny 17 na ulicy Mikołajczyka na osiedlu Baranówka.

Sprawca zadał 12-latce kilka ciosów w okolice szyi oraz głowy. Dziewczynka przeżyła i była w stanie zadzwonić do swojej mamy, która szybko znalazła się na miejscu zdarzenia i wezwała pomoc.

Odniesione przez dziecko rany okazały się bardzo poważne. Anastasia została przetransportowana do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, gdzie przeszła operację w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej. Wprawiono ją w stan śpiączki farmakologicznej.

Policji we wtorek 14 listopada udało się zatrzymać młodego mężczyznę, który podejrzany jest o atak na nastolatkę. Nie podano jednak żadnych szczegółów na temat okoliczności zatrzymania, ani samego sprawcy. Dziennik „Nowiny” podał jedynie, że napastnik udzielał niezbyt jasnych odpowiedzi. Pytany o swoje powody, miał mówić: „ja tylko ciąłem”. Śledztwo w sprawie z Rzeszowa prowadzi miejska prokuratura rejonowa.

Zatrzymany ma 16 lat?

W środę portal rzeszow24.info podał, że zatrzymany napastnik z Rzeszowa to 16-latek. Później informację tę potwierdzili urzędnicy. Przytoczono też słowa prokuratora, zaznajomionego ze sprawą. – Podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytanie o to czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień – oznajmił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, prok. Krzysztof Ciechanowski.

"O wszczęcie postępowania przeciwko nieletniemu, o zastosowanie środków tymczasowych, a przede wszystkim o umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz o zastosowanie trybu przewidzianego w art. 67 ustawy, tj. o przekazanie sprawy prokuratorowi wobec stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 10 § 2 kodeksu karnego" – poinformował.

Oznacza to, że „jeżeli nieletni po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego, m.in. z art. 148 § 1 kodeksu karnego, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli m.in. okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają”.

