Ksiądz uprzykrzał życie parafiance. Pozwała go i wygrała w sądzie

Ksiądz Grzegorz B., były proboszcz jednej z parafii w Jaśle (woj. podkarpackie), niewłaściwie zachowywał się wobec parafianki. Kobieta upominała go, a o sprawie w końcu poinformowała m.in. rzeszowską kurię. W 2022 roku zniecierpliwiona brakiem reakcji przełożonych duchownego parafianka wzięła sprawy we własne ręce i złożyła pozew do sądu, opisuje „Gazeta Wyborcza”.

„Kobieta nie miała innego wyjścia niż walczyć o sprawiedliwość w sądzie. Nie doczekała się reakcji ze strony przełożonych księdza, mimo iż informowała ich o nieprzyzwoitym zachowaniu duchownego” – podaje serwis jaslo4u.pl.

Sąd skazał księdza. Kuria go przeniosła

Sąd Rejonowy w Jaśle stwierdził, że duchowny rzeczywiście dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej parafianki, a także znieważenia jej i zniesławienia. W charakterze świadka w sprawie zeznawało aż 12 osób. Sąd nałożył na ks. Grzegorza B. grzywnę o wysokości 1,2 tys. zł – na rzecz skarbu państwa. Decyzją sądu miał także zapłacić parafiance na wiązkę – w kwocie 10 tys. zł.

Gdy tylko wyrok zapadł, rzeszowska kuria „ukarała” księdza, wysyłając go na parafię w powiecie strzyżowskim. Parafianie do samego końca wierzyli w niewinność proboszcza, bo – jak podaje „GW” – na odchodne „nie szczędzili mu dobrych słów”, a także „przeprosili”. – Przepraszamy cię za złości, za zniewagi, przepraszamy, że tobie nie byliśmy życzliwi. Za kłótnie, za to wszystko. I mam nadzieję, że ty nam też przebaczasz to zło, które ciebie dotknęło i dotknęło Kościół – brzmią słowa jednego z parafian, cytowanego przez „GW”.

Duchowny próbował jeszcze walczyć o swoje, odwołując się od wyroku, jednak Sąd Okręgowy w Krośnie podtrzymał wcześniejsze stanowisko wymiaru sprawiedliwości.

