Bambik, cringe i rel. Oto lista finalistów w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku!

Zakończył się pierwszy etap plebiscytu PWN – Młodzieżowe Słowo Roku 2023. „To już jest 8. edycja plebiscytu PWN i, jak co roku, pojawiły się nowe wyrazy, inspirowane komunikacją w ramach mediów, gier i codziennych kontaktów, ale także znowu ujawnili się »dobrzy znajomi« – słowa, które niemal na stałe weszły do języka młodzieży” – czytamy na stronie sjp.pwn.pl.

Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Jak można głosować?

Internauci zgłosili prawie 18 tys. słów i wyrażeń, a jury wyłoniło finałową dwudziestkę. Nad ich wyborem pracowali: prof. dr hab. Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Bartek Chaciński (Polityka). Jurorów wspierał zespół doradczy nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK oraz przedstawiciele PWN.

– Pierwszy etap tegorocznego plebiscytu dowodzi, że język młodzieży docenia wartości odwołujące się do prawdy i autentyczności. Ta pierwsza może być ujmowana w bardzo klasycznym, prostym rozumieniu – jako zgodność z rzeczywistością, ale także porządek i logika rzeczy, ta druga – jako sposób reakcji na informacje czy treści, z którymi styka się człowiek lub też jako styl życia we współczesnym świecie – powiedziała przewodnicząca jury Anna Wileczek.

W drugim etapie konkursu każdy może oddać głos na swojego faworyta. Można to zrobić za pomocą specjalnego formularza, a głosowanie potrwa do godz. 12:00 w czwartek 30 listopada 2023 roku. Wyniki zostaną zaprezentowane na początku grudnia.

Młodzieżowe Słowo Roku. Oto finałowa dwudziestka z definicjami!

Poniżej prezentujemy listę 20 słów wraz z definicjami, które zostały zamieszczone na stronie Słownika Języka Polskiego PWN.

Bambik

Definicja: żółtodziób, nieudacznik, słabeusz, początkujący albo gorszy gracz, zawodnik. Określenie pejoratywne lub ironiczne, czasem żartobliwe (w nawiązaniu do wiralowej piosenki o bambiku z gry wideo „Fortnite”, który „nie ma V-dolców”, czyli waluty używanej w tej grze)



Baza (warianty: bazunia, zbazowane)



Definicja: wyraz aprobaty, uznanie dla czyjejś opinii, zwłaszcza wygłaszanej z odwagą lub kontrowersyjnej. W Polsce od dawna także składnik popularnego określenia „czaić bazę” (wiedzieć, rozumieć). W tym znaczenie jest kalką z angielskiego based, opisującego kogoś, kto głosi poglądy na bazie samodzielnie zdobytej wiedzy i zdrowego rozsądku. O samej osobie – jak i jej poglądach – mawia się też, że jest zbazowany (zbazowana, zbazowane)



Bratku/ bruh

Definicja: zwrot do kumpla, przyjaciela, ziomka (dawne bracie, brachu), występujące też w wersji zapożyczonej z angielskiego (brother, skrócone bro). Bruh bywa synonimem bratku, częściej jednak ma znaczenie osobne – jako westchnienie wyrażające frustrację i niezadowolenie, czasem zdumienie, odpowiednik: o, bracie! (albo nawet daj spokój)



Cringe (wariant: krindż)

Definicja: coś żenującego, obciachowego, wywołującego wstyd lub niesmak. Wersja przymiotnikowa: cringe'owy (krindżowy). Czasownikowa: krindżować (np. to mnie krindżuje, ew. krindżuję, kiedy to widzę). Synonimem tej ostatniej formy jest mrozić. W jęz. ang. cringe to tyle co wzdrygnąć się. Mówi się więc często o dreszczu żenady



Delulu

Definicja: od ang. delusional/cierpiący na urojenia. Oznacza osobę ogarniętą obsesją, zakochaną w swoim idolu/idolce, rzadziej w osobie z bezpośredniego otoczenia, i wierzącą we wzajemność. Często spotykane w języku fanek i fanów K-popu. W szerszym znaczeniu: osoba żyjąca w świecie urojeń, a nawet oderwana od rzeczywistości



Drillowiec

Definicja: w podstawowym znaczeniu osoba interesująca się drillem, czyli bardziej agresywną, mocniejszą i mroczniejszą odmianą trapu (dominującego w ostatnich latach nurtu rapu). Gdy wykracza poza kontekst muzyczny, opisuje w sposób pozytywny pewien luz w zachowaniu i ubiorze, częściej jednak jest pejoratywnym określeniem wytykającym łączenie patologii, nawiązań do świata gansterskiego i drogiej garderoby. A czasem po prostu określeniem osób noszących bardzo drogie ubrania znanych marek



Fr/FR

Definicja: z ang. for real/naprawdę, realnie, rzeczywiście, na serio. Zazwyczaj występuje jako wyraz zgody i aprobaty wobec wypowiedzi przedmówcy



Git



Definicja: dobry, dobrze (skrót: G); zgłaszane także w wersji gites, gitesik, gitara, gituwa (gitówa). Słowo wieloznaczne, obecne w slangu od stu lat



IMO

Definicja: skrót od ang. in my opinion/moim zdaniem. Jest akronimem zastępującym dłuższe wyrażenia: „według mnie”, „w moim przekonaniu”



Kys

Definicja: niedosłowne, czasem żartobliwe określenie oznaczające tyle co odczep się, ogarnij się albo zamknij się, kończące dyskusję. Popularne w grach wideo i na YouTube. Tłumaczone też przewrotnie jako keep yourself safe, czyli uważaj na siebie – w tym drugim znaczeniu również występuje w jęz. angielskim



LOL/lol

Definicja: skrótowiec od ang. lots of laugh/dużo śmiechu; niegdyś odnosił się do zaznaczania komizmu i żartu, obecnie coraz częściej występuje w wypowiedziach o czymś niespodziewanym, zaskakujących, nieodpowiednim i wcale nieśmiesznym



NPC

Definicja: niewyróżniająca się lub nieznana osoba; ktoś, kto zachowuje się mechanicznie, podejrzanie, dziwnie – jak postać z gry; od ang. non-player character, non-playable character/postać niebędąca graczem; polski wariant tego skrótowca to enpecet



Odklejka

Definicja: stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, zachowuje się dziwnie lub głupkowato



Oporowo

Definicja: bardzo, dużo, najmocniej, najlepiej, ale także intensywnie pracować, robić coś do końca. Synonim wyrażenia w opór oraz do oporu



Rel

Definicja: z ang. relatable/możliwy do powiązania z tematem; potwierdzenie tego, co mówił przedmówca; inaczej „czuję to samo” lub zgadzam się z tobą”



Rizz



Definicja: wyraz pochodzi od ang. charisma. Oznacza zespół cech pozwalających na duży wpływ na płeć przeciwną; urok; umiejętność „podrywu” i szerzej – wrażenie wywierane na innych



Side-eye

Definicja: tłumaczone na język polski jako „boczne oko”; Spojrzenie z ukosa wyrażające, zdumienie, zażenowanie, niechęć, niezadowolenie; wywodzi się z memów prezentujących twarze z tzw. „krzywym spojrzeniem”



Sigma

Definicja: określenie wywodzące się z manosfery i odnoszące się do mężczyzny niezależnego, intrygującego, pewnego siebie. Sigma jest „samotnym wilkiem”, przekonanym o swej nieprzeciętności, odnosi sukcesy, ale się z tym nie afiszuje. Współcześnie, coraz częściej używane na określenie każdej osoby (także kobiety), która cieszy się z jakiegoś osiągnięcia; wyrażenie podziwu



Slay

Definicja: (z ang. slay – niszczyć, gromić) świetnie, znakomicie; określenie czegoś, co robi wrażenie, albo kogoś, kto wzbudza podziw, imponuje, „poraża”, np. atrakcyjnym wyglądem; okrzyk zadowolenia. Slangowe: „you slay me” w formie dowcipnego komentarza stosowane było już sto lat temu



Zgerypała

Definicja: żartobliwy zrost wyrazowy oznaczający ocenę niedostateczną lub komentarz do fatalnej w skutkach decyzji, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności; niefart. Pochodzi z cytatu: „Z gery pała, z maty kolejna”, zaczerpniętego z serialu „Szkoła”. Słowa te stały się popularnym wiralem rozpowszechnionym w mediach społecznościowych.Czytaj też:

Banalny quiz ortograficzny ze słowami na literę „c”. Zdobędziesz 10/10?Czytaj też:

Uwaga na oszustwo na Netflix. NASK ostrzega Polaków