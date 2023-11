Siemoniak reaguje na doniesienia „Wprost”. „Decyzja z korzyścią dla Polski”

Z ustaleń Wprost wynika, że Radosław Sikorski ma wrócić do krajowej polityki. Obecny europoseł Koalicji Obywatelskiej ma zostać ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Na antenie Radia Zet o możliwej nominacji dla polityka mówił Tomasz Siemoniak. – Pracowaliśmy razem 4 lata. Był ministrem spraw zagranicznych, ja ministrem obrony. Był jednym z najlepszych szefów dyplomacji po ’90-tym roku – stwierdził były szef MON. Tomasz Siemoniak wyjątkowo ciepło wypowiadał się o Radosławie Sikorskim. – Jest znany wśród polityków europejskich i amerykańskich. Na pewno jeśliby taka decyzja zapadła, będzie to z korzyścią dla Polski – stwierdził. Jednocześnie były minister obrony narodowej podkreślił, że decyzja w sprawie obsadzenia stanowisk w rządzie należy do Donalda Tuska oraz innych liderów koalicji. – Nie chcę uprzedzać faktów. Cenię go bardzo wysoko, świetnie by było, gdyby mógł być w nowym rządzie, ale to nie jest moja decyzja – podkreślił polityk KO.