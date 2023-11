Hołownia idzie do Dudy z ważną misją. „Będziemy potrzebować prezydenta do współpracy”

W piątek 17 listopada marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia spotka się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. – Przede wszystkim chcę przedstawić się prezydentowi w nowej roli. Spotykaliśmy się wcześniej, ale uważam, że nowy marszałek Sejmu powinien z prezydentem się spotkać, uzgodnić priorytety. Powtórzę prezydentowi to, co powiedziałem w pierwszym przemówieniu jako marszałek Sejmu. Ja jestem, pełniąc tę funkcję, czytelnym znakiem, że istnieje w tej izbie większość zdolna wyłonić rząd – mówił podczas konferencji prasowej o swoich zamiarach Hołownia.

Apel Szymona Hołowni do Andrzeja Dudy

Więcej szczegółów na temat celu piątkowego spotkania przekazała w programie „Graffiti” na antenie Polsat News Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Jak stwierdziła, w trakcie rozmów pojawi się wątek „cementowania państwa”. Przypomniała, że po zmianie rządu w 2015 roku Andrzej Duda apelował o niepodejmowanie wiążących decyzji, z którymi będzie musiał borykać się nowy gabinet.

– Dzisiaj jednak widzimy, że te decyzje zapadają. To jest bardzo nieprzyzwoite i bardzo niebezpieczne – mówiła Hennig-Kloska. – Szymon Hołownia będzie apelował do prezydenta, żeby wpłynął na swoje środowisko w tej sprawie, bo to jest jego obóz polityczny i ma na pewno wpływ na decyzje polityków PiS – dodała.

Przypomnijmy, że w czwartek Piotr Muller zapowiedział przeprowadzenie przez Sejm trzech projektów: dotyczących zamrożenia cen energii, utrzymania zerowego VAT-u na żywność i wakacji kredytowych.

Opozycja potrzebuje prezydenta

Szymon Hołownia chce porozmawiać w piątek z Andrzejem Dudą także o współpracy przy zmianach w sądownictwie. Niewątpliwie będziemy potrzebować pana prezydenta do współpracy. Jeżeli ktoś może zbudować taki pomost między Andrzejem Dudą a nowym rządem, to na pewno jest to marszałek Hołownia – tłumaczyła Hennig-Kloska.

Opozycja liczy, że Andrzej Duda zaangażuje się w „przywracanie praworządności” i nie będzie wetował ustaw dotyczących zmian w sądownictwie.

