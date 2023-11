Młodzieżowe Słowo Roku 2023. „Bambik” ma największe szanse na zwycięstwo?

Trwa plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2023. W finałowej dwudziestce znalazły się wyrazy, które najczęściej zgłaszali internauci. Najpopularniejsze wyrazy wybrało jury pod przewodnictwem prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK.

„Bambik” w czołówce

W finałowej dwudziestce znalazły się różne słowa: przyjacielskie zwroty, ironiczne oceny innych osób, kalki z języka angielskiego. „Popularne są wyrazy i wyrażenia, które stanowią potwierdzenie prawdy, zgodności z rzeczywistością, oczywistości i aprobatę przez rozmówcę” – powiedziała PAP prof. Anna Wileczek.

Co zawiera finałowa dwudziestka? Przoduje słowo „bambik”, które było hitem tego roku w przedszkolach, szkołach podstawowych, ale i ponadpodstawowych. Odnosi się ono do gry wideo "Fortnite", w której występuje "bambik, co nie ma V-dolców" (waluty używanej w tej grze).

Młodzieżowe Słowo Roku: „Baza” i „bratku”

Wśród najpopularniejszych Młodzieżowych Słów Roku znalazły się również słowa „baza” i „bratku”. To pierwsze wyraża szacunek dla czyjejś opinii popartej doświadczeniem i wiedzą (z języka angielskiego „based”, czyli oparty na), to drugie oznacza przyjacielski zwrot do kumpla. Zamiennikiem słowa „bratku” jest „bruh”, który ma jednak również inne znaczenie i wyraża frustrację lub irytację.

Młodzieżowe Słowo Roku: „cringe”

Innym popularnym słowem jest „cringe”, oznaczające obciach lub żenadę. Ma ono swoje odpowiedniki przymiotnikowe („cringe'owy”, czyli obciachowy), a także czasownikowe („cringe'ować”, czyli wprawiać w zakłopotanie czy zawstydzać).

Młodzieżowe Słowo Roku: finałowa dwudziestka

W finałowej dwudziestce plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku znalazły się:

bambik

baza

bratku/ bruh

cringe

delulu

drillowiec

fr/ FR

git

imo

kys

LOL

NPC

odklejka

oporowo

rel

rizz

side-eye

sigma

slay

zgerypała

Poznaj znaczenie tych słów.

Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku trwa do 30 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia. Wyboru Młodzieżowego Słowa Roku dokona jury, w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Bartek Chaciński ("Polityka").

Finałowe słowa ocenią również dzieci z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK, a także przedstawiciele PWN.

Czytaj też:

Bambik, cringe i rel. Oto lista finalistów w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku!Czytaj też:

Najpierw zlikwidują prace domowe, a potem całe szkoły? Ekspertka: Antydemokratyczna dystopia