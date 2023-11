Kto zastąpi Mikołaja Pawlaka? W grze są trzy nazwiska

Jak podaje Wirtualna Polska, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica dyskutują nad wspólnym kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Z nieoficjalnych informacji wynika, że największe szanse mają dr Konrad Ciesiołkiewicz oraz prof. Marek Konopczyński.

Jako społeczny kandydat na RPD jest wskazywany Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiadomo, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w tej sprawie, ale zarówno Ciesiołkiewicz, jak i Konopczyński deklarują, że są gotowi zastąpić Mikołaja Pawlaka.

Kto zastąpi Mikołaja Pawlaka? Ruszyła giełda nazwisk potencjalnych następców

Konrad Ciesiołkiewicz to psycholog, wychowawca i instruktor harcerski. W latach 2005-2006 był rzecznikiem rządu Kazimierza Marcinkiewicza. – Jestem do dyspozycji, jeśli tylko większość parlamentarna uzna, że to dobry pomysł. Czuję się zaszczycony głosami ważnych przedstawicieli środowisk, które uważają, że powinienem kandydować – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Z ustaleń portalu wynika, że tę kandydaturę popierają m.in. przedstawiciele związani z niemal trzydziestoma organizacjami pozarządowymi.

Prof. Marek Konopczyński to pedagog resocjalizacyjny oraz członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. – Szereg organizacji dzieci i młodzieży, Komitety Korczakowskie oraz ponad 50 Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu popiera mnie i to jest fakt. Jestem gotów do podjęcia się misji, bo uważam, że urząd Rzecznika Praw Dziecka wymaga odnowy i działań na rzecz praw wszystkich dzieci – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak zaznaczył, jego kompetencje i doświadczenie byłyby „gwarantem odbudowania autorytetu tego urzędu”.

