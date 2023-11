Dramat w Kościerzynie. Zgwałcona została 17-latka

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę w Kościerzynie na Pomorzu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk poinformowała, że „we wczesnych godzinach porannych pokrzywdzona została zaatakowana przez 28-letniego sprawcę, który doprowadził ją do obcowania płciowego”.

17-latka zgwałcona w Kościerzynie

Z ustaleń Radia Gdańsk wynika, że około godziny 5 rano 17-latka szła ulicą Przemysłową, gdy nagle zaczepił ją nieznany mężczyzna. Nastolatka zaczęła uciekać, ale napastnik ją dogonił i zgwałcił.

Na miejsce została wezwana policja. Według Radia Gdańsk na widok radiowozu napastnik zaczął uciekać, ale funkcjonariusze go dogonili, obezwładnili i zatrzymali. Okazało się, że to 28-letni mieszkaniec Kościerzyny.

28-latek usłyszał zarzuty

Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że postawiono mu zarzut doprowadzenia pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. We wtorek sąd aresztował go na trzy miesiące. Serwis koscierzyna.naszemiasto.pl podał, że sprawca był wcześniej znany policji.

Podejrzanemu 28-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do 15 lat.

Czytaj też:

Pijany leżał na drodze. Refleks kierowcy uchronił go od śmierciCzytaj też:

Wędkarze przypadkiem odkryli ciało. Po 14 latach policja zatrzymała mordercę