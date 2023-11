Bortniczuk nie owijał w bawełnę. Zdradził, jaką instrukcję otrzymali posłowie PiS

Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało swojego wicemarszałka. Zgłoszona przez PiS kandydatura Elżbiety Witek nie zyskała aprobaty sejmowej większości. Poparło ją 203 posłów a 252 zagłosowało przeciw. Od głosu wstrzymało się trzech polityków. W rozmowie z RMF FM Kamil Bortniczuk przyznał, że politycy PiS otrzymali przed głosowaniem specjalną instrukcję. – Głosowaliśmy tylko na Krzysztofa Bosaka i uważam, że to błąd. To oczywiście był efekt emocji, które zostały wywołane w Sejmie. Uważam, że ta instrukcja do głosowania, która do nas przyszła, była błędem – komentował.

— Tworzymy pewną drużynę i mój rozum mówił mi, że robimy błąd jako drużyna, czyli że trener wskazał błędną taktykę na ten fragment meczu. Polityka jest bardzo podobna do sportów drużynowych i trzeba grać w drużynie — podkreślił odchodzący minister sportu.

