Boniek zakpił z Kaczyńskiego. Nawiązał do jego słynnej wypowiedzi

Zbigniew Boniek po raz kolejny postanowił zabrać głos w sprawie sytuacji politycznej w naszym kraju. Były prezes PZPN zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie, na którym widać Donalda Tuska oraz Jarosława Kaczyńskiego. Pod grafiką widnieje napis: „według Kaczyńskiego Tusk to lump”. „Też tak myślicie? Ma rację pan prezes?” – dopytywał Zbigniew Boniek.

twitter

Jarosław Kaczyński ostro o Donaldzie Tusku



Słowa, które pojawiły się pod grafiką to fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji prezes PiS został zapytany przez dziennikarkę Gazety Wyborczej o to kto jest odpowiedzialny za wyborczą porażkę jego partii. Polityk odparł, że w takiej sytuacji zawsze odpowiedzialny jesy szef przegranej formacji. Na uwagę jednego z dziennikarzy, czy do słabego wyniku PiS mogła się przyczynić kampania prowadzona przez Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie ma to żadnego znaczenia.

– Nie za ostro było? Nie za dużo było arogancji ze strony polityków PiS? – dopytywała dziennikarka. – A ile było arogancji, takiego niebywałego po prostu chamstwa, niemieckiego chamstwa ze strony Platformy Obywatelskiej? – dopytywał prezes PiS. – A przepraszam bardzo, a ci, którzy biją żony, chleją itd., to nie jest obrażanie? A kto to mówił, jak nie Tusk? Tak, oczywiście, żon w ogóle. Zachowywał się jak ostatni lump – dodał.

Donald Tusk o Kamilku z Częstochowy

Prezes PiS nie doprecyzował, co dokładnie miał na myśli, jednak zapewne było to nawiązanie do słów szefa PO z maja 20203 roku, kiedy to media obiegła informacja o tragedii 8-letniego Kamilka z Częstochowy. – Mamy w Polsce władzę, która promuje bicie dzieci i równocześnie chce kary śmierci dla tych, którzy biją dzieci. Ten paradoks, ten absurd, mówi bardzo wiele o ich mentalności i ich podejściu do tego problemu – komentował Donald Tusk.

Czytaj też:

Tusk premierem tylko przez rok? Pojawiają się zaskakujące doniesieniaCzytaj też:

Kiedy Donald Tusk poda skład rządu? Wicepremier wskazał termin