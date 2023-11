Młodzieżowe Słowo Roku 2023 z niespodziewaną zmianą. Znika jedna z propozycji

Organizujące plebiscyt na młodzieżowe słowo roku wydawnictwo PWN podjęło decyzję o wycofaniu jednego terminu, który początkowo został zaakceptowany i trafił do finałowej dwudziestki. Chodzi o zwrot „kys”, pochodzący od angielskiego „kill yourself”, czyli „zabij się”.

„Kys” traci szansę na Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Dziwić może, że słowo to zostało w ogóle dopuszczone do dalszej fazy zabawy. Choć przez niektórych może być faktycznie używane w mniej agresywnym kontekście i nie każdy musi znać jego pochodzenie, to jednak językoznawcy mogli spodziewać się, że wywoła kontrowersje.

W opublikowanym komunikacie w tej sprawie organizatorzy zapewniali, że nie brali pod uwagę negatywnego wydźwięku „kys”. Podkreślali, że wszystkie zgłoszenia były szczegółowo analizowane przez członków jury przy wsparciu zespołu doradczego nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK.

Dodawali, że przyglądali się słowom, posiłkując się definicjami nadesłanymi przez uczestników konkursu, w kontekście ich aktualnego użycia w slangu nastolatków. Dali się przekonać, że kys oznacza niedosłowne, czasem żartobliwe określenie w stylu „odczep się, ogarnij się” albo „zamknij się”, kończące dyskusję.

Choć zaznaczyli, że jest to stwierdzenie popularne w grach wideo i na YouTube. nie przewidzieli, że stosowane może być m.in. przez toksycznych graczy. Za napisanie „kys” w niektórych grach lub czatach poszczególnych aplikacji można nawet zostać wykluczonym z zabawy, czyli zbanowanym.

Internauci uchronili PWN przed większą wpadką?

Organizatorów musieli dopiero uświadomić internauci. „Po pierwszym dniu II etapu konkursu pojawiły się jednak zgłoszenia nadsyłane do Wydawnictwa pocztą elektroniczną oraz komentarze w mediach społecznościowych informujące o jednoznacznie negatywnym dosłownym (»kill yourself«) odbiorze tego słowa przez niektórych” – czytamy w komunikacie.

„Pomimo, że nadesłane w pierwszym etapie konkursu definicje nie wskazują na powszechne użycie słowa KYS w takim znaczeniu, organizator konkursu podjął decyzję o usunięciu powyższego zgłoszenia z finałowej dwudziestki” – wyjaśniano dalej.

