Sprawa Izabeli z Pszczyny. Lekarze odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci

Wraca głośna sprawa 30-letniej Izabeli, która zmarła w szpitalu powiatowym w Pszczynie 22 września 2021 roku. U młodej kobiety lekarze stwierdzili bezwodzie i czekali, aż płód obumrze, zamiast przeprowadzić aborcję. Pani Izabela wskazywała, że personel medyczny podjął taką decyzję ze względu na obawy wynikające z zaostrzenia prawa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kobieta zmarła z powodu sepsy.

Władze szpitala zdecydowały, że rozwiążą umowę z dwójką lekarzy, którzy wówczas dyżurowali. Kontrola NFZ wykazała rażące naruszenia, a na placówkę nałożono karę finansową w wysokości prawie 650 tys. zł. Sprawą zajęła się Prokuratura Regionalna w Katowicach, która w marcu tego roku umorzyła częściowo śledztwo wobec położnych z pszczyńskiego szpitala zajmujących się Izabelą. Ustalono wówczas, że zachowanie pielęgniarek sprawujących opiekę położniczą nie spowodowało bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia.

Trzech lekarzy odpowie za śmierć Izabeli z Pszczyny. Nie przyznają się do winy

W czwartek, 17 listopada, Prokuratura Regionalna w Katowicach zakończyła śledztwo. Jak informuje Rzeczpospolita, trzech lekarzy, w tym ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego powiatowego Szpitala Joannitas w Pszczynie, odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci Izabeli oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nieudzielenie jej pomocy.

– Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia – mówi gazecie prokurator Ireneusz Kunert, szef wydziału do spraw błędów w tamtejszej prokuraturze. Zdaniem prokuratury wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie miał żadnego wpływu na postępowanie lekarzy. Andrzej P., Krzysztof P. i Michał M. nie przyznają się do winy.

To nie jedyny przypadek, w którym kwestionowano postępowanie lekarzy. W nocy z 23 na 24 maja 2023 r. w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II zmarła 33-latka. Kobieta była w piątym miesiącu ciąży i przebywała na oddziale patologii ciąży. Także wcześniej, w styczniu 2022 r. w szpitalu w Częstochowie, zmarła 37-letnia Agnieszka, która była w ciąży bliźniaczej.

