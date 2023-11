Wypadek na A1. Jest decyzja ws. listu żelaznego dla Sebastiana M.

W piątek 17 listopada Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował w sprawie listu żelaznego dla Sebastiana M., który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. Obrońca złożył wniosek w tej sprawie w dniu, kiedy na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich polskie słuzby we współpracy z lokalną policją zatrzymały Sebastiana M. Adwokat tłumaczył, ze jego klient nie uciekł z Polski, lecz po prostu przebywał poza granicami kraju w momencie, gdy – za pośrednictwem środków masowego przekazu – dowiedział się, że będzie miał postawione zarzuty.

Wniosek o wydanie listu żelaznego został odrzucony. – Sąd postanowił nie uwzględnić wniosku obrońcy i odmówić wydania listu żelaznego podejrzanemu – przekazał sędzia Grzegorz Krogulec. Taki dokument zapewniłby podejrzanemu, że pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, jednocześnie zobowiązując go do odpowiadania w procesie z tzw. wolnej stopy.

