Czy powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa? Ta sprawa dzieli Polaków

Choć Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że w aktualnym stanie prawnym obowiązek odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest zawieszony i nie ma planów jego przywrócenia, to w październiku opublikowano nowe rozporządzenie. Resort obrony podaje, że rozporządzenie bazuje na dotychczasowych rozwiązaniach stosowanych w odniesieniu do ogółu żołnierzy niezawodowych, wprowadza natomiast „zmiany wynikające z konieczności aktualizacji siatki pojęciowej do obowiązujących przepisów”.

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie Super Expressu sondaż, w którym zapytano respondentów czy popierają przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Z badania wynika, że 44 proc. ankietowanych jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu.

Sondaż: Polacy odpowiedzieli, czy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej

Za wprowadzeniem takiego rozwiązania tylko dla mężczyzn opowiedziało się 27 proc. badanych, natomiast za obowiązkową służba do wojska zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest 13 proc. ankietowanych. Z sondażu wynika też, że 16 proc. osób nie ma zdania na ten temat.

Tymczasem w roku 2024 wojsko chce wezwać na ćwiczenia aż do 200 tys. rezerwistów. Oprócz żołnierzy pasywnej rezerwy o odpowiednim przydziale mobilizacyjnym, na ćwiczenia powoływane mogą być też osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności.

Zasadnicza służba wojskowa stanowi formę odbywania czynnej służby wojskowej i polega na obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym. Celem ćwiczeń jest przygotowanie rezerw, czyli żołnierzy przeszkolonych do zadań obronnych, na wypadek wojny.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 7-8 listopada 2023 roku metodą CAWI na próbie 1014 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania ok. 3%.

Czytaj też:

Andrzej Duda mianował generałów. Wśród nich Wiesław KukułaCzytaj też:

Nowa dywizja na południe od Warszawy. Mariusz Błaszczak podpisał decyzję