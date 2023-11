Andrzej Duda złożył do Sejmu ustawę o „zewnętrznym zagrożeniu” Polski

Złożony przez prezydenta dokument obejmuje między innymi reformę systemu dowodzenia polskiej armii. Andrzej Duda przekazał swój projekt ustawy marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni podczas piątkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Jak poinformowała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych jest to projekt „strategicznej ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Duda oczekuje współpracy

Ignaczak–Bandych poinformowała również, że prezydent zachęca wszystkie kluby parlamentarne od wspólnej pracy nad końcowym kształtem ustawy i oczekuje, że ta "ważna dla bezpieczeństwa Polski" ustawa będzie procedowana w szybkim tempie.

Jednocześnie prezydent zapewnił marszałka Sejmu, że zamierza dotrzymać wszelkich terminów związany z powołaniem nowego rządu.

S[potkanie Dudy z Hołownią

Spotkanie Szymona Hołowni z Andrzejem Dudą rozpoczęło się w piątek chwilę po godzinie 11. Jego przebieg nie był jawny. Po uściśnięciu dłoni i pamiątkowym zdjęciu media zostały poproszone o opuszczenie sali. Po zakończeniu rozmów marszałek Sejmu spotkał się z dziennikarzami.

– Prezydent zapewnił mnie, że będzie przestrzegał wszystkich konstytucyjnych terminów i wszystkie czynności będzie wykonywał bez żadnej zwłoki, a procesy będą biegły szybko, sprawnie, z poczuciem odpowiedzialności za państwo i powagi sytuacji – oświadczył Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że nie wie, czy prezydent oglądał jego czwartkowe orędzie. – Serce mi krwawi, bo nie powiedział, czy oglądał, nie odniósł się w żaden sposób. Nasza relacja nie będzie się opierała na wzajemnym komentowaniu orędzi. O to, na czym prezydent opiera swoją wiarę w sprawie rządu Mateusza Morawieckiego trochę nie wypadało mi pytać. O wiarę i jej źródła trudno pytać. Albo ktoś wierzy albo nie wierzy. Ja nie wierzę w to, w co wierzy prezydent, jeśli chodzi o możliwość formowania rządu przez Mateusza Morawieckiego – przyznał Hołownia.

