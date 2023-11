Paweł O. przyznał się do brutalnego zabójstwa siostry. „Złożył drastyczne wyjaśnienia”

Do zabójstwa 45-letniej kobiety doszło we wtorek we wsi Szumsk położonej niedaleko Mławy. - Starsza córka Ewy wcześniej wróciła ze szkoły. Weszła do domu, położyła parasolkę i myślała, że mama poszła do kotłowni. Zapaliła latarkę w telefonie i zobaczyła, że jej mama leży. Pierwsze co zrobiła, to zadzwoniła na 112. Powiedziała, że mama nie ma głowy. Usłyszała, że ma sobie nie żartować i się z nią rozłączyli. Dopiero chyba za drugim razem się dodzwoniła. Potem przybiegła do nas – opowiada pani Renata, sąsiadka i koleżanka 45-latki.

Pościg zna sprawcą zabójstwa

Na miejsce przyjechała policja i prokurator. - Wiedzieliśmy, że sprawca zabrał samochód ofiary. Natychmiast rozpoczęły się nasze działania pościgowe i operacyjne. Doprowadziły one do bardzo szybkiego zatrzymania osoby podejrzewanej. Stało się to w Olsztynie, przed godz. 21 – relacjonuje asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Zatrzymany Paweł O. to rodzony brat pani Ewy. Jeszcze tego samego dnia jedli wspólny obiad u rodziców, u których mieszkał mężczyzna.

– Paweł O. przyznał się do zabójstwa i złożył szczegółowe, drastyczne w swojej wymowie wyjaśnienia – mówi Marcin Bagiński z Prokuratury Rejonowej w Mławie. I dodaje: – Mężczyzna opowiadał, minuta po minucie, jak udał się do domu ofiary, jak między nimi wywiązała się rozmowa, a następnie nieporozumienie, a potem jak dokonał zabójstwa.

Zatrzymany mężczyzna miał opowiadać śledczym o wszystkim ze spokojem. - Zwracał uwagę, że tłem tego zabójstwa było pewne nieistotne i obiektywnie, i subiektywnie, nieporozumienie rodzinne sprzed lat – wyjaśnia prokurator Bagiński.

Czy była to kłótnia o majątek? - Raczej dotyczyło to relacji brat-siostra, różnicy wieku, tego typu nieporozumienie – dodaje prokurator.

O sprawie rozmawialiśmy z psychiatrą profesorem Januszem Heitzmanem. - Zazwyczaj tego typu zbrodni w rodzinie dokonują osoby z jakimiś poważnymi stanami zaburzeń psychicznych, najczęściej psychotycznych. Często te stany psychotyczne są powiązane z nadużywaniem substancji odurzających – alkoholu albo narkotyków – tłumaczy prof. Janusz Heitzman. I dodaje: – Tego typu zaburzenia psychiczne nie rozwijają się w ciągu minut, godzin czy dni, najczęściej są to lata.

„Związana z córkami, ostoja spokoju”

Ofiara – 45-letnia pani Ewa, mieszkała z dwoma córkami, 10- i 15-letnią. Po tym, jak kilka lat temu rozeszła się z mężem, córki wychowywała sama. Ojciec dziewczynek zmarł półtora miesiąca temu.

– Była bardzo związana z córkami. We trzy stanowiły drużynę. Wszystko sobie mówiły, o wszystkim wiedziały. Poza relacją rodzicielską była też głęboka przyjaźń – podkreśla pani Renata.

– Ewa była ostoją spokoju, nikomu nie zrobiła krzywdy. Zawsze można było się do niej zwrócić – dodaje kobieta.

To właśnie do pani Renaty, po śmierci matki skierowały się dziewczynki.- Chciały u mnie spać. Światło było zapalone przez noc, drzwi pootwierane. Mówiłam, że jak coś, to niech pukają w ścianę, to będę słyszała – przywołuje kobieta.

– Najważniejsze są teraz dzieci, muszą się trzymać. Przeżywają to, a wiadomo, że będzie coraz ciężej, bo dorastają i będą potrzebowały matki – zwraca uwagę pani Renata, ale dodaje: – Myślę, że one są na tyle silne, tak wychowała je Ewa, że dadzą sobie radę.

27-letni Paweł O. przyznał się do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Został tymczasowo aresztowany.

