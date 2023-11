Niedźwiedzka-Owsiak z prestiżowym tytułem. Docenił ją Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Doktor honoris causa – czyli z łaciny „Doktor dla zaszczytu” – jest akademickim tytułem honorowym, który jest nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

Niedźwiedzka-Owsiak z doktoratem honoris causa

Wyróżnieni tym prestiżowym tytułem nie muszą legitymować się wyższym wykształceniem. Przykładem tego jest były prezydent i przywódca NSZZ Solidarność Lech Wałęsa, który – choć zakończył edukację na zasadniczej szkole zawodowej – otrzymał ponad sto takich tytułów w Polsce i za granicą.

W czwartek, 16 listopada, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu postanowił uhonorować w ten sposób Lidię Niedźwiedzką-Owsiak, żonę Jerzego Owsiaka. Pełni ona funkcję dyrektora ds. medycznych fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

„Będziemy to robić do końca świata i jeden dzień dłużej”

Jak czytamy na stronie poznańskiej uczelni, Niedźwiedzka-Owsiak została nagrodzona za „wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i unikatową działalność na rzecz tworzenia najwyższych standardów w ochronie zdrowia”.

Ceremonia przyznania jej doktora honoris causa odbyła się podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego.

– Marzy mi się, aby pacjenci byli pod jak najlepszą, z możliwych, opieką medyczną, a my jako fundacja chcemy nadal sprawiać, by lekarze wszystkich specjalności mogli korzystać z najnowocześniejszych urządzeń i będziemy to robić do końca świata i jeden dzień dłużej – powiedziała Niedźwiedzka-Owsiak w trakcie ceremonii przyznania tytułu.

