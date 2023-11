Niesłuszne oskarżenie zniszczyło mu życie. Nikt nie przyznał się do pomyłki

Ten reportaż to kolejny przykład kontrowersyjnych działań prokuratora Artura Maludego, szefa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, który właśnie dostał awans do Prokuratury Krajowej. W książce „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes” opisujemy sprawę szczecińskiego restauratora Pawła Golemy, który również czuje się poszkodowany przez działania prokuratora Maludego.



18 czerwca 2012 r Waldemar Staniszewski, funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, odbiera alarmujący telefon od dobrego znajomego Zygmunta B. Otóż koło przedszkola, do którego chodzi Nadzia, 4-letnia córka biznesmena B., kręci się jakiś mężczyzna. – Co on tam robi, może to pedofil, czy mógłbyś wylegitymować faceta? – pyta mocno zdenerwowany ojciec dziecka.

Podkomisarz Staniszewski odpowiada, że zaraz się zorientuje, akurat jest na mieście, jedzie służbowym samochodem. Chce pomóc znajomemu, bo zna jego sytuację rodzinną. B. rozszedł się ze swą partnerką i matka robi wszystko, aby uniemożliwić kontakty ojca z córką. Ukrywa ją, przenosząc dziewczynkę do innego przedszkola, składa kolejne wnioski w sądzie o pozbawienie mężczyzny praw rodzicielskich.

Wybór akurat tego policjanta do rozeznania sytuacji jest dobrym posunięciem, gdyż Staniszewski to wieloletni policyjny negocjator, jego psychologiczne studia w Polsce uzupełniają amerykańskie certyfikaty. Uratował od samobójczej śmierci wielu desperatów. Między innymi młodego mężczyznę, który po awanturze z matką postanowił skoczyć z piątego piętra kamienicy. Negocjacje z człowiekiem stojącym na krawędzi dachu trwały ponad 5 godzin, ale okazały się skuteczne.

B. oczekuje, że znajomy policjant wnikliwie rozezna, czy dziecku coś grozi.