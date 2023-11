Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? Morawiecki o „turbulencjach”

Marcin Mastalerek na antenie Radia Zet został zapytany, czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę. Szef Gabinetu Prezydenta RP odpowiedział twierdząco, ale nie wskazał terminu, w którym miałoby to nastąpić.

Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? Morawiecki o „poważnych turbulencjach”

– Sam prezes Kaczyński zapowiadał, że po tej kadencji (szefa partii – red.) odejdzie na polityczną emeryturę. Natomiast ważne jest, bo sukcesja jest czymś oczywistym, żeby jeżeli będzie odchodził to nie tak, że z dnia na dzień powie „odchodzę”, tylko żeby w sposób odpowiedzialny poprowadził tę partię, żeby wybrano takie kierownictwo, które da szansę na zwycięstwo – kontynuował Marcin Mastalerek.

O tę opinię został zapytany Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Faktu”. – Nie zgadzam się z nim. Bez prezesa Kaczyńskiego obóz PiS czekałyby bardzo poważne turbulencje. My potrzebujemy teraz spokoju, koncentracji na przyszłości, przepracowania tego, co się stało i jedności. Pan prezes tę jedność zapewnia. I oby tak było jak najdłużej – powiedział szef polskiego rządu. Co ciekawe, Mateusz Morawiecki nie odpowiedział na pytanie, czy widzi siebie w roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż. Kto może być następcą Jarosława Kaczyńskiego? Mateusz Morawiecki liderem

A co o takim rozwiązaniu myślą Polacy? W niedawnym sondażu, który został przeprowadzony na zlecenie „Super Expressu”, wyborcom Zjednoczonej Prawicy zadano pytanie o następcę Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Liderem w tym zestawieniu jest premier Mateusz Morawiecki (33 proc.). Na kolejnych pozycjach znaleźli się prezydent Andrzej Duda (20 proc.) oraz Elżbieta Witek (12 proc.).

