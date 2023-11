Kogo Polacy lubią, a za kim nie przepadają? Niemcy zyskują, Ukraińcy tracą

Badanie sympatii Polaków wobec innych narodów przeprowadził na zlecenie Onetu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Oprócz zebrania odpowiedzi, dokonano też porównania wyników z poprzednimi latami. Okazało się, że największą sympatią (oprócz oczywiście samych Polaków, do których sympatię deklaruje 87 proc. z nas) darzymy Amerykanów (72 proc., z czego 23 ma stosunek zdecydowanie pozytywny, a 49 raczej pozytywny).

Sondaż: Polacy lubią Czechów i Słowaków

Spośród naszych sąsiadów najlepsze wyniki uzyskali Czesi i Słowacy: tych pierwszych zdecydowanie lubi 15 proc. Polaków, a raczej lubi 48 proc. Tych drugich zdecydowanie lubi 17 proc. badanych, a raczej lubi 45 proc. Na kolejnym miejscu z nieznacznie gorszym wynikiem uplasowali się Szwedzi, później Litwini, Brytyjczycy, Japończycy, Francuzi, Ukraińcy (14 proc. zdecydowanie pozytywnych, 39 raczej pozytywnych), i Niemcy (16 proc. zdecydowanie pozytywnych i 33 raczej pozytywnych).

Na dalszych miejscach znaleźli się Koreańczycy, Żydzi, Białorusini, Romowie, Chińczycy (tylko 9 proc. zdecydowanie pozytywnych i 20 proc. raczej pozytywnych), Arabowie (potraktowani jako ogół) i Rosjanie (3,96 proc. zdecydowanie pozytywnych, 9,9 proc. raczej pozytywnych. Słabe wyniki obywateli Chin i Korei Południowej tłumaczyć można słabymi kontaktami pomiędzy naszymi narodami w ogóle. Aż 52 proc. odpowiedzi w przypadku Korei mówiło o obojętnym stosunku, a w przypadku Chin 59 proc.

Sondaż: Bardzo nie lubimy Rosjan

Jeżeli chodzi o wskazania negatywne, Rosjanie byli bezkonkurencyjni. Zdecydowanie nie lubi ich aż 23,76 proc. Polaków, a raczej nie lubi ich 31,68 proc. badanych. Kolejni w tym zestawieniu Arabowie mieli już tylko 9 proc. zdecydowanie negatywnych odpowiedzi, ale aż 33 proc. raczej negatywnych. Ankietowani nie przepadali też za Białorusinami (29 proc. negatywnych odpowiedzi łącznie), Niemcami (25 proc.), Romami (23 proc.), Ukraińcami (20 proc.) i Żydami (20 proc.). Najmniej negatywnych wskazań otrzymali Amerykanie i Słowacy (po 2 proc. i to w opcji „raczej”).

Onet zwrócił uwagę, że poprawia się odbiór Niemców. Zauważono, że stosunek do nich zdecydowanie się zmienił, kiedy dołączyli do koalicji pomagającej Ukrainie. Co do samych Ukraińców, to nadal darzymy ich sympatią bardziej, niż przed wojną, ale już mniej, niż bezpośrednio po jej wybuchu.

