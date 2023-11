Patostream wymknął się spod kontroli. „Ona wciągała proszek do prania. Przekręci się tu”

Na krążących w sieci powtórkach z opisywanej tutaj transmisji widzimy jak dwóch młodych mężczyzn „imprezuje” z równie młodą kobietą. Szybko wykorzystują jej odurzenie alkoholem i oszukując w grze „w butelkę” doprowadzają do stanu, w którym jest ona w samej bieliźnie. Wszystko cały czas jest filmowane przez kamerę, a obaj patostreamerzy mają ubaw z poniżenia swojej koleżanki na oczach widzów.

Patostreamer Kawiaq i pijana dziewczyna. „Za to jest kryminał”

Po pewnym czasie jednak impreza zamienia się w koszmar. Ledwo przytomna dziewczyna zaczyna wymiotować, a jeden z imprezowiczów chce w takim stanie wyrzucić ją z mieszkania. Dąży do tego, mimo iż przewiduje, że może się dziać z nią coś poważnego. – Za to jest kryminał – upomina kolegę bardziej rozsądny z nagrywających. – Za co? – pyta ten drugi. – Za to co robimy, znęcanie się – słyszy w odpowiedzi.

– Nie, wy*** ją stary, bo nam zarzyga cały dom – nalega. – Kamerzysta za to siedział w areszcie trzy miesiące – zwraca uwagę ostrożniejszy z chłopaków, przypominając głośną sprawę youtubera o pseudonimie Kamerzysta. – Za co? – pyta poprzedni głos. – Za znęcanie się nad chorymi – słyszy. – Ona nie jest chora. Wyp****** ją z domu. Proszę – powtarza spanikowany streamer.

Patostream u Kawiaq. „Przekręci się, umrze tu k****”

– Przypał będzie, przypadł będzie – słyszymy później w powtórce. – Wyp****** ją stary, proszę cię. Ona wciągała proszek do prania – zdradza nagle jeden z uczestników libacji. – Debilu, ja za nią nie będę siedział – odpowiada drugi. – Przekręci się tu, wyp****** ją stąd – ponawia prośbę streamer. – Przekręci się, umrze tu k**** – słyszymy dalej.

Z dostępnych fragmentów wynika wyraźnie, że co najmniej jeden z mężczyzn kompletnie nie jest zainteresowany losem prawie nieprzytomnej dziewczyny. Drugi wspomina przynajmniej o pogotowiu. Co pewien czas jednak obaj śmieją się z przewracającej kobiety, tarzającej się w swoich wymiocinach. – Telewizja już o nas mówi. Pato, pato. Już o nas mówią ku*** – cieszy się streamer.

Co stało się z dziewczyną? „Wyj***** w nią”

W pewnym momencie jeden z imprezowiczów wpada na pomysł, by wykorzystać nieprzytomną dziewczynę do większych odsłon i zasięgów. – Niech tu śpi na kamerze, będzie chociaż robiła content – mówi. – Nie, robimy windę na 0 i wyp********* ją stąd – odpowiada mu drugi, sugerując wysłanie koleżanki na parter budynku i pozostawienie jej samej sobie. Nie widzimy momentu wyprowadzenia pijanej z mieszkania, moment ten relacjonują po fakcie obaj mężczyźni. – Wyszliśmy, zaczęła sp********, wy****** mordą w kałuży i se leży – mówił jeden z nich. – Nie wiemy czy w ogóle żyje – dodawał Kawiaq. – Wy****** w nią ku*** – rzucił jego kolega.

Sprawą jeszcze w trakcie transmisji zainteresowali się użytkownicy Wykopu, którzy po krótkim śledztwie namierzyli adres mieszkania. Udało im się zawiadomić właściciela lokalu, który własnymi kluczami otworzył drzwi i zaczął wyganiać obu patostreamerów. – Za chwilę pogotowie przyjedzie, policja już jest na dole. Macie 5 minut i wio – mówił. Nie wiadomo ostatecznie, co stało się z dziewczyną. Nie wiadomo też, czy policja zajęła się osobami z nagrania. Pewne jest, że o tym streamie będzie głośno, a Kawiaq będzie miał tak pożądaną przez siebie chwilę sławy.

