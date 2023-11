Dworczyk dla „Wprost”: Sukcesja w PiS jest dziś tematem zastępczym

Joanna Miziołek, Eliza Olczyk, „Wprost”: Czy jest dla pana miejsce w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, który premier teraz podobno buduje?

Michał Dworczyk: Nie dostałem propozycji wejścia do nowej Rady Ministrów i nie wiem, czy ją dostanę.

A czy wierzy pan, że ten gabinet powstanie i otrzyma wotum zaufania?

To jest bardzo trudna misja, natomiast jestem przekonany, że pan premier i wszyscy parlamentarzyści PiS będą robić wszystko, by zdobyć poparcie dla nowego rządu.

Już po pierwszym posiedzeniu Sejmu wiadomo, że nie macie większości, żeby utrzymać władzę na trzecią kadencję i raczej mieć nie będziecie. Zatem jaki jest prawdziwy cel budowania nowego gabinetu?

Czy gabinet dostanie wotum zaufania to się ostatecznie okaże w momencie głosowania. Do ostatniej chwili trzeba zabiegać o głosy. To jest bardzo trudne przy dzisiejszej polaryzacji na scenie politycznej ale nie znaczy, że nie należy podjąć takiego wysiłku. Zagłosowało na nas 7,5 mln Polaków, po to, żebyśmy stworzyli rząd na trzecią kadencję.

Komentatorzy uważają, że podejmujecie misję utworzenia rządu po to, żeby obsadzić kilka kadencyjnych stanowisk w różnych instytucjach, umocnić prokuratora krajowego itd.

To jest pań opinia, ja powiedziałem jaki jest nasz cel – mamy program na cztery lata kolejnej kadencji i on jest dobry dla Polski. Uważam, że rząd PiS byłby gwarantem bezpiecznego i stabilnego rozwoju kraju. Niezależnie od tego jak się ukształtuje większość w parlamencie my będziemy realizować swoje zdania jako parlamentarzyści. Chcemy przedstawić program związany m.in. z kontynuacją reform i programów, które już zostały uruchomione.