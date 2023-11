Prezydent wydał postanowienie. Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy przedłużona

Postanowienie prezydenta zostało już opublikowane w dzienniku urzędowym Monitor Polski. W postanowieniu podkreślono, że wynika ono z konieczności ochrony życia lub zdrowia polskich obywateli.

Loty między Egiptem a Polską

Dotychczasowe ustalenia zakładały, że ewakuacja przy użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego zakończy się w ubiegłą niedzielę, 19 listopada.

Tak jak dotychczas, ewakuacja będzie prowadzona przy użyciu dwóch samolotów C-130 Hercules oraz jednego samolotu C-295. Loty do Polski będą startować z Egiptu, który graniczy ze Strefą Gazy.

– Zgodnie z postanowieniem prezydenta siły kontyngentu są w ciągłej gotowości do wsparcia ewakuacji w porozumieniu ze służbami dyplomatycznymi i konsularnymi. W tym momencie taki lot nie jest zaplanowany, natomiast w razie potrzeby odbędzie się oczywiście bez zwłoki – oświadczył w rozmowie z PAP Marcin Skowron, rzecznik prasowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wiceszef MSZ o ewakuacji ze Strefy Gazy

W ubiegły poniedziałek, 13 listopada, ze Strefy Gazy do Polski przetransportowano 18 naszych obywateli. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński tłumaczył, że najprawdopodobniej nie będzie to ostatni lot ewakuacyjny. W Strefie Gazy wciąż przebywa ok. 25 polskich obywateli.

– Robimy wszystko, żeby ewakuować wszystkich naszych obywateli – zapewnił Jabłoński.

Zastrzegł jednak, że ewakuacja nie jest prostym zadaniem, gdyż jest uzależniona od współpracy z miejscowymi partnerami. Warto dodać, że niektórzy polscy obywatele podjęli decyzję o pozostaniu w Strefie Gazy ze względów rodzinnych.

– W związku z tym czekamy na właściwe zgody od innych państw, pracujemy nad tym cały czas, jesteśmy w stałym kontakcie z Izraelem i Egiptem. (...) Część osób, które ubiegają się o ewakuację poprzez Polskę, ma też możliwości w innych państwach i stara się je wykorzystać – dodał Jabłoński.

