Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2023. Kto i kiedy go uchwalił?

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. Obchodzimy je 20 listopada i jest to doskonała okazja do przypominania praw dzieci.

Co to jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka?

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 roku. Jest to dzień, który upamiętnia przyjęcie Konwencji o prawach dziecka, najważniejszego dokumentu przypominającego prawa najmłodszych. Prawa te dzielą się na: socjalne, kulturalne, polityczne i cywilne. Stanowią parasol chroniący życie, zdrowie i godność najmłodszych w świetle prawa.

Kto uchwalił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka?

Z inicjatywą ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka wystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który chciał upamiętnić 25. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

„Dnia 20 listopada 2014 r. przypada 25. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. Jako Polacy jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie nasz kraj w 1978 r. przedstawił projekt Konwencji i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. Przypominając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka” – brzmi zapis w uchwale.

Jak obchodzimy Dzień Praw Dziecka?

20 listopada z okazji obchodów święta przypominane są prawa dzieci. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu, że wszystkie dzieci są równe wobec prawa i mają prawo do prywatności, a także do poszanowania tożsamości. Osoby dorosłe powinny nie tylko opiekować się dziećmi, ale i stwarzać im najlepsze z możliwych warunki do rozwoju. Państwo może im w tym pomagać, ale nie powinno ich wyręczać.

Z okazji Dnia Praw Dziecka w szkołach i przedszkolach przygotowywane są zajęcia, które edukują dzieci w zakresie przysługujących im praw. Placówki edukacyjne organizują również różne warsztaty i spektakle, uświadamiające, że dzieci są równe w świetle prawa, mają prawo do ochrony zdrowia, bezpłatnej nauki, korzystania z oferty kulturalnej, wypoczynku i czasu wolnego.

Czytaj też:

Rzecznik praw dziecka ubolewa nad „wiatrem historii” i ostrzega przed „pseudotęczowymi przebierańcami”Czytaj też:

Rzecznik Praw Dziecka: Rozumiem desperację rodziców