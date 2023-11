Lisów. Pijane przedszkolanki opiekowały się dziećmi. Nie przyznały się do winy

W środę 15 listopada kieleccy policjanci zostali powiadomieni przez rodziców, że przedszkolanki w przedszkolu w Lisowie (woj. świętokrzyskie) prawdopodobnie pracują pod wpływem alkoholu – poinformował TVN24. Potwierdził to patrol, który udał się na miejsce zdarzenia i zbadał trzeźwość kobiet. 37-latka miała prawie cztery promile alkoholu w organizmie, a 34-latka – ponad 1,2 promila.

Lisów. Nietrzeźwe przedszkolanki odsunięte od pracy. Dzieci przekazano dyrektorce szkoły

Kobiety opiekowały się dziesięciorgiem dzieci w wieku od 2,5 roku do sześciu lat. Przedszkolanki zostały odsunięte od pracy, a po wytrzeźwieniu stanęły przed prokuratorem. Dyrekcja szkoły została poinformowana o całej sytuacji, a opieka nad dziećmi została przekazana dyrektor placówki.

37-latka i 34-latka usłyszały zarzut narażenia podopiecznych na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności. Kobiety nie przyznały się do stawianych im zarzutów. Wobec przedszkolanek zastosowano policyjny dozór. Za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

