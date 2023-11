Nowa transza środków dla fundacji Rydzyka. Będzie otrzymywać pieniądze przez kolejne 3 lata

Fundacja Lux Veritatis znalazła się w gronie ośmiu organizacji, które otrzymają wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości. Po 15 mln zł zgłaszało się 19 chętnych i prawdopodobnie była to ostatnia taka pula rozdysponowana pod przewodnictwem ministra Zbigniewa Ziobry na „przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”. Środki przeznaczone zostaną na działania prowadzone w latach 2024-2026.

Lux Veritatis o. Rydzyka dostanie pieniądze z ministerstwa

Założona w 2002 roku przez ojca Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis otrzyma pieniądze na kampanię informacyjną, poruszającą „zagadnienia bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przestępczości w różnych aspektach życia społecznego”. Fundacja stworzy też „Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego, będące centrum pomocy i bezpłatnym doradztwem prawnym i obywatelskim”.

Resort sprawiedliwości nie podał niestety nazwy projektu Lux Veritatis, ani nawet kwoty przyznanej dotacji. Od kilku lat ministerstwo to nie ujawnia takich danych. Są one znane jedynie dzięki kontrolom NIK oraz samym fundacjom., o ile zdecydują się na publikację kwot. Fundacja o. Rydzyka zapewniła, że nie zna jeszcze wysokości przyznanej jej sumy. Zdradziła jedynie, że dotowany projekt nosi nazwę „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan 2024-2026”.

380 mln złotych w osiem lat rządów PiS

To już drugi raz, kiedy ta fundacja otrzymała pieniądze na prowadzenie Centrum. Na lata 2020-20203 Lux Veritatis otrzymało od Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 7 mln złotych. Wirtualna Polska podliczyła, że przez ostatnich 8 lat wszystkie organizacje związane z ojcem Rydzykiem na różne swoje działania otrzymały z publicznych pieniędzy 380 mln zł.

Muzeum Rydzyka zasypane publicznymi pieniędzmi

Największą hojnością przy finansowaniu inicjatyw redemptorysty wykazał się, kierowany przez Piotra Glińskiego, resort kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasiliło projekty zakonnika kwotą około 218 milionów złotych. Gigantyczna kwota została przeznaczona na budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” i m. św. Jana Pawła II w Toruniu. Minister Kultury zobowiązał się do sfinansowania tej instytucji w umowie zawartej ze sterowaną przez Rydzyka fundacją Lux Veritas.

Pierwotnie, gmach papieskiego muzeum miał kosztować 70 milionów złotych, jednak koszty jego wzniesienia sukcesywnie rosły, by osiągnąć wreszcie pułap 153 milionów złotych. Drugą część z wydanej na muzeum kwoty stanowi koszt organizacji wystawy stałej, na którą przeznaczono 65 milionów złotych. Ministerstwo zobowiązało się również do sfinansowania innych zadań związanych z funkcjonowaniem muzeum, co może oznaczać, że kwota 218 milionów nie jest jeszcze kwotą ostateczną.

Otwarcie muzeum miało zbiec się z obchodami Dnia Papieskiego i ogłoszeniem wyników wyborów parlamentarnych, ostatecznie zdecydowano się jednak na przesunięcie otwarcia na czwartek 19 października.

Czytaj też:

Stopniały finanse fundacji Rydzyka. Efekt Polskiego Ładu?Czytaj też:

Tadeusz Rydzyk chwali się wydatkami. „Potrzebujemy prawie 5 mln zł miesięcznie”