Morawiecki ma zaskoczyć składem rządu. Połowa ministrów do wymiany

W najbliższy piątek 25 listopada albo poniedzialek 28 listopada Mateusz Morawiecki ma przedstawić skład swojego gabinetu. Prawo i Sprawiedliwość chce do maksimum wykorzystać konstytucyjne terminy. Jak podaje Rzeczpospolita, nazwiska nowych ministrów mają być sporym zaskoczeniem. Wymieniona ma zostać połowa ministrów obecnego rządu. Co więcej, te zmiany mają wskazywać na zmianę kursu Prawa i Sprawiedliwości, które przechodzi do opozycji. Skład rządu PiS ma pokazywać nowe propozycje programowe w ramach tzw. Dekalogu polskich spraw, który miałby być fundamentem hipotetycznej nowej koalicji wokół PiS.

Bo – jak czytamy na łamach Rzeczpospolitej – w PiS nikt nie ma wątpliwości, że nie uda się uzyskać wotum zaufania. Sama procedura w Sejmie i głosowanie ma jednak być dla Jarosława Kaczyńskiego elementem budowy mitu założycielskiego PiS jako partii opozycyjnej.