Episkopat wykonał karę Watykanu ws. biskupa. Po 2,5 roku

We wtorek, 21 listopada, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Odwołany został członek Komisji Rewizyjnej bp Stefan Regmunt, w miejsce którego powołano bpa Zbigniewa Zielińskiego. Bp Regmunt został również odwołany z funkcji członka Komisji Nadzorczej Caritas Polska. Zastąpi go bp Krzysztof Włodarczyk, który został powołany na pięcioletnią kadencję.

O bp. Regmuncie zrobiło się głośno za sprawą „Rzeczpospolitej”, która ustaliła, że duchowny, któremu Watykan zakazał udziału w pracach Episkopatu Polski, wciąż formalnie jest członkiem jego zespołów. W 2021 r. Stolica Apostolska poinformowała o zakończeniu 11 postępowań ws. biskupów, którym zarzucano zaniedbania przy wyjaśnianiu przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, jakich dopuścili się podlegli im księża.

Sprawa biskupa Stefana Regmunta

Zarzuty potwierdziły się w dziewięciu przypadkach, m.in. bpa Regmunta. Na biskupów nałożono karę rezygnacji z zarządzania diecezją poprzez nakaz zamieszkania w innym miejscu, całkowity lub częściowy zakaz udziału w wydarzeniach publicznych, nakaz wpłaty na pomoc dla poszkodowanych oraz zakaz udziału w pracach Konferencji Episkopatu Polski.

Pomimo 2,5 roku oraz pięciu zebrań plenarnych KEP bpa Regmunta nie odwołano, aż do dziś, z Komisji Rewizyjnej Konferencji Episkopatu Polski i Komisji Nadzorczej Caritas Polska. Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak oraz kierownik biura delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Piotr Studnicki „z przykrością przyznali, że zabrakło należytej uważności i dopilnowania formalnego odwołania bp. Regmunta z gremiów oraz mianowania na jego miejsce innych biskupów, za co bardzo przeprosili”.

