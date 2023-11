Andrzej Duda zwrócił się do Ukraińców. Zareagował Wołodymyr Zełenski

W 10. rocznicę Majdanu Andrzej Duda skierował wystąpienie do Ukraińców. Przypomniał, że przed dekadą na placu Niepodległości w Kijowie naród ukraiński wyraził „niezłomną wolę bycia niepodległymi i niezależnymi od wschodniego sąsiada”.

– Wyszliście na ulice i place ukraińskich miast, żeby zademonstrować swój sprzeciw wobec władz, które nie podpisały umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Wyraziliście wówczas świadome i wyraźne dążenie do bycia integralną częścią Świata Zachodu i przywiązanie do jego wartości – mówił do Ukraińców Andrzej Duda. Dodał, że po dziesięciu latach te postulaty są nawet bardziej aktualne.

Duda o wsparciu Polski dla Ukrainy

Prezydent Polski przypomniał, że niedługo po zwycięskich protestach, Rosja przystąpiła do prób rozbicia integralności Ukrainy. – Rok 2014 stał się preludium do pełnoskalowej agresji Rosji, której świadkami jesteśmy obecnie. Ma ona na celu odebranie wam niepodległości oraz zdławienie waszych euroatlantyckich pragnień – mówił Duda.

Prezydent zapewnił, że Polacy wspierali od początku europejskie aspiracje Ukrainy i tak jest do dziś. – Polska była pierwszym krajem, który – po rozpoczęciu rosyjskiej agresji – zaapelował o niezwłoczne przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Kilka dni temu Komisja Europejska zaleciła, by rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. To wielki sukces, którego Wam gratuluję, ale też ogromne wyzwanie – wskazał prezydent.

Prezydent z mocnym przesłaniem do Ukraińców. Jest reakcja Zełenskiego

Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie stała ramię w ramię z Ukraińcami i wspierała ich w walce z agresorem. – Będziemy Wam pomagać na Waszej drodze do Unii Europejskiej i NATO, bo chcemy Was widzieć w naszej europejskiej rodzinie jak najszybciej – dodał prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że wolna Ukraina i partnerskie relacje z Kijowem są dla Polaków fundamentalne. – Ufam, że w tym duchu będziemy rozwijać je dalej – dodał.

Na słowa polskiej głowy państwa zareagował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podziękował i zapewnił o silnym sojuszu między naszymi narodami. „Kiedy jesteśmy razem, Ukraińcy i Polacy, jesteśmy niezwyciężeni. Za wolność naszą i waszą!” – napisał Zełenski w odpowiedzi na nagranie Dudy zamieszczone na portalu X (dawniej Twitter).

Czytaj też:

Macierewicz wieszczył III wojną światową. „Rosja zaatakuje Polskę”Czytaj też:

Dziennikarz w nowej książce: Od początku Dworczyk cisnął, aby biznes mógł na odbudowie Ukrainy zarabiać