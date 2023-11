Rozenek-Majdan udostępniła nagranie z Tuskiem. Miała ważny powód

Sejm X kadencji w środę 22 listopada kontynuował swoje pierwsze posiedzenie. Zgodnie z zapowiedzią polityków nowej sejmowej większości jednym z priorytetów stało się procedowanie obywatelskiego projektu ws. refundacji in vitro.

Małgorzata Rozenek w Sejmie: #takdlainvitro

W dniu, w którym Sejm zajął się tą kwestią, Małgorzata Rozenek-Majdan przysłuchiwała się obradom na Wiejskiej. Prezenterka od dawna przełamuje tabu w tej kwestii. Jest mamą trzech synów, którzy przyszli na świat dzięki metodzie in vitro i aktywnie udziela się na rzecz refundacji tej kosztownej procedury dla par, które nie mogą sobie na nią pozwolić. Zamieściła też na Instagramie wypowiedź lidera PO na ten temat.

– Jutro, prawie dokładnie w pierwszą rocznicę tej inicjatywy, będziemy finalizowali obywatelską inicjatywę przywrócenia finansowania procedury in vitro. Jestem bardzo szczęśliwy – powiedział we wtorek lider PO w Sejmie.

– Dokładnie 18 listopada miałem okazję (podjąć ten wysiłek – red.) z inicjatorką projektu, byłą premier Ewą Kopacz, Małgorzatą Rozenek (jego społeczną liderką), dzisiejszą wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską, z posłankami Barbarą Nowacką i Agnieszką Pomaską i przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi,które tymi problemami, nadziejami, marzeniami na co dzień się zajmują – mówił.

– Zebraliśmy pół miliona podpisów pod tym projektem i jutro rozpocznie się finałowa rozgrywka o te nadzieje i marzenia o własnych dzieciach dla wielu, wielu polskich rodzin – zaznaczył Donald Tusk.

Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, powszechnie zwany rządowym programem in vitro, ruszył 1 lipca 2013 r. i był przewidziany do 30 czerwca 2016 r. W 2015 r. ówczesny minister zdrowia w rządzie PiS Konstanty Radziwiłł poinformował, że program będzie kontynuowany tylko do połowy 2016 r. W zamian uruchomiono „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”.

