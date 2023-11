Braun przekroczył wszelkie granice. „Dyskusja o in vitro na tym poziomie to skandal”

Nikt nie jest zmuszony do popierania procedury in vitro. Zarówno Grzegorz Braun, jak i każdy inny poseł oraz posłanka mogą wyrażać wątpliwości moralne związane z selekcją czy magazynowaniem zarodków. Różnica między wątpliwościami a porównywaniem leczenia niepłodności do selekcji „na rampie oświęcimskiej” oraz „przedsionka piekła“, jest taka, jak między krzesłem, a krzesłem elektrycznym. Braun, rzekomo walcząc o katolicką ortodoksję, swoimi słowami przekroczył wszelkie granice empatii. To było nieludzkie.

Za każdym razem, gdy słyszę lub czytam zadeklarowanego konserwatystę, który z sejmowego pulpitu, uniwersyteckiej katedry albo mediów społecznościowych wygłasza kategoryczne sądy na temat in vitro, zastanawiam się, dlaczego rygoryzm moralny zastępuje im zwykłą, ludzką empatię? Z jakich względów tak łatwo przychodzi im formułowanie opinii w stylu prof. Roszkowskiego, który w podręczniku do Historii i Teraźniejszości pytał: „Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?”. Produkcja, hodowla, eugenika, fabryka. Brak miłości, morderstwo, manipulacje genetyczne. Te zwroty pojawiają się w ich wypowiedziach jak mantra. Z perspektywy moralistów, nie ma żadnej przestrzeni na dobro w procedurze medycznej, którym celem jest miłość do drugiego człowieka. Nie wygoda, nie moda, nie widzimisię – ale najbardziej naturalna dla gatunku ludzkiego chęć posiadania potomstwa i przekazania mu tego, co jest w nas, rodzicach, najlepsze. A jednak, gdy do debaty publicznej wchodzi temat in vitro lub dofinansowania do tego zabiegu – wracają demony. Tym razem do poziomu absolutnie nieludzkiego posunął się Grzegorz Braun z Konfederacji.