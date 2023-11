Kamiński przyznał nagrody. Szef MSWiA wyróżnił 5 tys. funkcjonariuszy SG i tysiąc policjantów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydował o przyznaniu nagród dla służb mu podległych. – W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, które wymagały szybkiej i zdecydowanej reakcji. Hybrydowy atak na naszą wschodnią granicę, wojna na Ukrainie czy w przypadku naszych strażaków, akcje gaszenia pożarów poza granicami Polski, to tylko kilka przykładów Waszego zaangażowania. Jesteście prawdziwymi bohaterami. Dziękuję wam za to – podkreślił Mariusz Kamiński.

Nagrody od Kamińskiego. Środki finansowe dla funkcjonariuszy policji, PSP, SG i SOP

MSWiA wydało komunikat, w który wyjaśniono, że nagrody zostały przyznane za działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski. Doceniono pracę blisko 5 tys. strażników granicznych i ponad tysiąca policjantów, ponad 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wyjaśniono, że nagrodzono działania podejmowane w szczególnie trudnych warunkach w związku z kryzysem na granicy z Białorusią i wojną w Ukrainie. Resort zwraca uwagę także na zaangażowanie w przygotowania i zabezpieczenie obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mariusz Kamiński przyznał również nagrody dla prawie 8,8 tys. funkcjonariuszy policji za zabezpieczenie tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Niemal 160 policjantów oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej nagrodzono „za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wykazywaną w służbie odwagę”.

W czasie demonstracji narodowców doszło do incydentu. Trasa przemarszu została zablokowana przez aktywistów klimatycznych na wysokości Muzeum Narodowego. Protestujący mieli ze sobą transparenty, na których pojawiły się hasła mówiące o kryzysie klimatycznym napędzającym faszyzm.

