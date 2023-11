Prawnik Ordo Iuris „zagotował się” po debacie o in vitro. Uderza w polityków PiS

W środę Sejm debatował nad obywatelskim projektem ustawy o refundowaniu in vitro.

Projekt zakłada, że minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Jak czytamy w treści projektu, minimalne finansowanie programu pochodzące z budżetu państwa ma wynosić corocznie nie mniej niż 500 mln zł.

Debata o in vitro. Jerzy Kwaśniewski: Co za pomysł?

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział dziennikarzom, że zagłosuje za projektem ws. in vitro, ponieważ „w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości nie ma dyscypliny partyjnej w zakresie spraw ideologicznych, ideowych takich jak in vitro, jak aborcja”. Wcześniej podobną deklarację złożył rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Do debaty nad projektem o in vitro odniósł się Jerzy Kwaśniewski, prawnik z ultrakonserwatywnej organizacji Ordo Iuris.

„Niewywoływany do tablicy, PiS postanawia zgwałcić etyczną wrażliwość posłów i elektoratu, uderzając w – dotychczas wynoszone na piedestał – nauczanie bioetyczne JPII odnośnie godności człowieka i ludzkiego poczęcia. Co za pomysł, by na koniec ostentacyjnie odciąć się od korzeni?” – napisał Kwaśniewski.

Kościół katolicki nie akceptuje metody in vitro. Stanowisko w tej sprawie kilkukrotnie w ostatnich latach wyrażał Episkopat. Biskupi odnieśli się krytycznie do tej procedury między innymi w dokumencie „O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek” z 2013 r.

Jak wyjaśnia Katolicka Agencja Informacyjna, biskupi „podkreślili w nim za encykliką Evangelium Vitae św. Jana Pawła II, że ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem”. „Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Kościół zobowiązany jest bronić ludzkiego życia od początku aż do naturalnej śmierci oraz respektować wymagania zarówno prawa Bożego, jak i prawa naturalnego” – brzmi stanowisko KEP.

