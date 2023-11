Skandal na lekcji religii. Ksiądz miał grozić uczennicom poronieniem

Szczegóły, które opisuje portal, są wstrząsające. Dyrektor jednej z placówek w Gorlicach miał zostać poinformowany o tym, jak w szkole podstawowej wyglądają lekcje religii. Jeden z rodziców napisał w tej sprawie list. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, duchowny miał używać wulgaryzmów podczas lekcji, czy rzucać w uczniów gąbką i kredą.

Skandal na religii. Ksiądz groził piekłem i poronieniem

To jednak nie wszystko, bo, jak donosi portal gorlice.naszemiasto.pl, skandalicznych zachowań miało być więcej. Ksiądz miał piekłem i diabelską zemstą straszyć dzieci, które zbierały cukierki i obchodziły Halloween. Ponadto, miał też grozić dziewczynkom poronieniem w przyszłości. Rodzice są zbulwersowani. Takie zachowania miały być powodem coraz częstszego wypisywania dzieci z lekcji religii

Dyrektor placówki potwierdził wpłynięcie listu. Nie podał jednak, jakie szczegóły w nim się znalazły.

„Zobowiązywaliśmy dyrektora podległej nam placówki do pilnego podjęcia działań w celu wyjaśnienia tego niedopuszczanego naszym zdaniem zachowania katechety” – powiedział w rozmowie z portalem gorlice.naszemiasto.pl Wojciech Zapłata, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, o sprawie został poinformowany parafialny przełożony księdza, a on sam odbył w szkole rozmowę dyscyplinującą.

Ksiądz wykręcał ręce dzieciom. Reakcja kurii

W grudniu ubiegłego roku do równie bulwersujących zdarzeń doszło w jednej z placówek na Mazowszu. Ksiądz, podczas zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, kazał jednemu z uczniów „przeprosić Pana Boga”. Gdy ten nie ma zamiaru tego zrobić, duchowny wykręcał chłopcu ręce, a następnie prowadził go do dyrektorki.

„Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć” – oświadczyła Kuria Diecezji Płockiej, która jednocześnie poinformowała, że biskup i dyrekcja placówki spotkają się z księdzem, żeby wyjaśnić sprawę i podjąć odpowiednie kroki.

