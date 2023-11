Pierwsza dama zadała szyku. Znów postawiła na ulubioną markę

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się ostatnio z seniorami w Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej, w ramach lekcji o bezpieczeństwie na drodze. Według statystyk to właśnie seniorzy stanowią jedną z liczniejszych grup poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Nie po raz pierwszy raz uwagę mediów przykuł elegancki strój Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama miała na sobie elegancki kostium składający się z kontrastujących części – czerwonej i czarnej. Do tego założyła czarne botki na szpilce.

Kostium został zaprojektowany przez Dorotę Goldpoint, która współpracuje z pierwszą damą. Małżonka prezydenta Dudy niemal przy każdej oficjalnej okazji prezentuje się w strojach z tego atelier.

Styl Agaty Kornhauser-Dudy

W podobnej stylizacji Agata Kornhauser-Duda wystąpiła podczas oficjalnej wizyty w USA, we wrześniu tego roku. Podczas złożenia kwiatów przed Pomnikiem Katyńskim w Jersey City miała na sobie biało-czarną marynarkę o ciekawym kroju oraz czarną spódnicę.

W tym roku pierwsza dama wprowadziła zmiany swoim wizerunku. Podczas Święta Wojska Polskiego po raz pierwszy zaprezentowała się w nowej fryzurze short bob – dłuższych kosmykach okalających twarz. Wcześniej nosiła krótkie włosy zaczesane do góry.

Metamorfoza pierwszej damy. Agata Duda zaskoczyła na obchodach święta WP

Spotkanie pierwszej damy z seniorami

Lekcję, w której uczestniczyła pierwsza dama zorganizowała Inspekcja Transportu Drogowego. „Warto przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza, że na przestrzeni lat ulegają one zmianom. Ponad to, co jest rzeczą zupełnie naturalną, z wiekiem nasza kondycja psychomotoryczna się zmienia, a zatem zmienia się także czas reakcji, zwłaszcza w sytuacjach nagłych. Do tego dochodzi słabszy wzrok czy refleks. Musimy o tym pamiętać, i jako piesi, i jako kierowcy” – napisała na Instagramie Agata Kornhauser-Duda.

