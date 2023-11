Szokująca historia polskiego biznesmena. W areszcie usłyszał: „Zrobimy z niego pedofila”

Na spacerniaku pojawiają się ludzie ubrani niby w drelichy więzienne, ale jeden ma biżuterię, drugi w ogóle nie ma spodni dresowych, tylko jeansy, co jest zabronione w areszcie. Chodzą i o nim rozmawiają. Mówią np. „jeżeli nie zacznie gadać, to materiały pedofilskie mu wrzucimy do komputera, zrobimy z niego pedofila, powiemy, że córka była obiektem” – opisaną w książce „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes” historię Przemysława Krycha przytaczał w podcaście „Wprost Przeciwnie” współautor, Szymon Krawiec. – Bardzo czytelne są metody działania prokuratury, mimo że zmieniały się przecież ekipy rządowe – mówiła Helena Kowalik, która obok Krawca w „Polowaniu” opisywała kulisy aresztowań polskich biznesmenów i ich drogę do oczyszczenia z zarzutów.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zobacz fragment odcinka: Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Kiedy czytałam waszą książkę, przypomniałam sobie o takim „żarcie” opowiedzianym mi przez zaprzyjaźnioną żonę biznesmena, że wstaje o 5:00 rano tylko dlatego, żeby zdążyć zrobić full make up i być w gotowości, gdyby o 6:00 ktoś zapukał. To był „żart”, który zrodził się w odpowiedzi na informacje o kolejnym zatrzymaniu polskiego przedsiębiorcy. Helena Kowalik: Kiedy żona biznesmena zapozna się z naszą książką, to znajdzie na końcu niezbędnik dla aresztanta i zatrzymanego. Jakkolwiek pominęliśmy kwestie makijażu, inne uwagi są bardzo pragmatyczne. Co zrobić, żeby nie być tak do końca zaskoczonym... Uważacie, że każdy przedsiębiorca w Polsce powinien zapoznać się z tym niezbędnikiem? To jest okrutna, straszna i przygnębiająca wizja. H.K.: Szymon jest wieloletnim autorem listy najbogatszych Polaków i co jakiś czas niektórzy z tej listy spadają właśnie do celi aresztanckiej czy też stają przed sądem. Wszyscy powinni czuć na plecach oddech prokuratora. Szymon Krawiec: Tak jak piszemy w niezbędniku, każdy przynajmniej powinien się nauczyć na pamięć numeru do swojego adwokata...