Jarosław Kaczyński nie przebierał w słowach. „Próba likwidacji państwa polskiego”

22 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję zalecającą zmiany traktatów unijnych. Politycy PiS twierdzą, że wcielenie proponowanych zmian w życie oznaczałoby federalizację Unii Europejskiej i tym samym ograniczenie kompetencji państw członkowskich w strategicznych obszarach, np. polityki zagranicznej, obronności, podatków czy edukacji.



Proponowane zmiany skrytykował Jarosław Kaczyński. – To próba likwidacji państwa polskiego i zamianę go w teren zamieszkany przez Polaków, a zarządzany z zewnątrz – przez Berlin za pośrednictwem Brukseli. To jest nie do przyjęcia – stwierdził prezes PiS. – Ludzi, którzy głosowali przeciw zatrzymaniu tego mechanizmu, w tym polskich europosłów, trzeba określić jak najostrzejszymi słowami. To akt zdrady polskich interesów – dodał.

Chociaż polityk podkreślił, że dobrze się stało, że europosłowie PO nie poparli tych zmian, nie omieszkał wbić szpili politycznym oponentom. – Nie mamy jednak wątpliwości, że ich postawa jest kwestią taktyki. Po naszych inicjatywach i politycznej presji, PO zorientowała się, że oś sporu jest dla nich niekorzystna. Doszli do wniosku, że muszą podjąć się gry – przekonywał.

Według Jarosława Kaczyńskiego politycy PO mogli być w zmowie z lewicą, bo część europosłów, takich jak Leszek Miller – były sekretarz KC PZPR i członek biura politycznego – znalazło się w Parlamencie Europejskim tylko dlatego, że startowali z list Koalicji Europejskiej. – Partia Tuska ponosi więc współodpowiedzialność za taki wynik głosowania, szczególnie, że w komisjach europarlamentu dotychczas opowiadali się za zmianami traktatów. Tylko naiwni mogą wierzyć, że, w gruncie rzeczy, PO nie poprze zmian na dalszym etapie – powiedział.

Prezes PiS zapewnił również, że warto dalej kontynuować ofensywę sił niezgadzających się na rozszerzenie kompetencji struktur UE kosztem państw członkowskich, a w rzeczywistości likwidację Unii Europejskiej takiej jaką znamy. – To szaleństwo musi być powstrzymane – podsumował.

