Nowe porządki Hołowni, kulisy formowania rządu i społeczna epoka lodowcowa. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Nowe porządki Hołowni”. Odkąd Szymon Hołownia został marszałkiem, posiedzenia Sejmu na żywo śledzi kilkaset tysięcy osób, pierwsze obejrzało prawie milion. Czy nowa funkcja będzie dla niego trampoliną do wyborów prezydenckich? – pisze Joanna Miziołek.

Co jeszcze w nowym Wprost

„Wymęczony mit założycielski”. Przez ostatnie dni premier organizował konsultacje w sprawie nowego rządu, na które nikt nie chciał przychodzić oraz przedstawiał program, którego nikt nie chciał słuchać. O kulisach pisze Eliza Olczyk.

„Przyszłość Zjednoczonej Prawicy jest niepewna”. Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek w rozmowie z Joanną Miziołek mówi o tarciach na prawicy i zapewnia, że prezydent zostawi okazałe dziedzictwo.

„Kolejna misja agenta Tomka”. Agent Tomek opowiedział w prokuraturze, jak tajne dokumenty CBA trafiały w ręce prorządowych dziennikarzy. Jego zeznania mogą pogrążyć polityków PiS. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Każda partia ma swojego szura”. To niesamowite, z jaką łatwością ci sami ludzie, którzy krytykują duszną atmosferę polskiego katolicyzmu, sami zapytani o wizję świata – uciekają w antynaukowy bełkot – pisze Marcin Makowski.

„Co dalej z religią w szkołach”. Idąc do urn, decydowaliśmy o kwestiach fundamentalnych, wręcz cywilizacyjnych. To między innymi zakres, w jakim państwo może ingerować w to, jak żyjemy, czego się uczymy i co myślimy – analizuje Jerzy Wysocki.

„Ograniczanie przez zwiększanie”. Bierność, wieloletnie zaniechania i błędy – to wytknęła organom publicznym Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym katastrofy na Odrze. O tym, jak te organy się bronią, pisze Piotr Barejka.

„Skazujemy się na samotność”. – Zwykle w badaniach wychodzi, że epidemia samotności dotknie w większym stopniu mężczyzn – ostrzega w rozmowie z Krystyną Romanowską prof. Wojciech Kulesza, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS.

„Opowiadam o tym, co mnie boli”. – Serial „Informacja zwrotna” to nie jest kino społeczne, które ma walczyć z powszechnością uzależnienia od alkoholu w Polsce – ocenia w wywiadzie Macieja Drzażdżewskiego Arkadiusz Jakubik, odtwórca głównej roli.

„Nie czekasz, ale robisz”. – Mam jedną drogą torebkę i wstydzę się z nią chodzić, bo cały czas jest we mnie przekonanie, że to trochę głupio mieć pieniądze – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Dorota Szelągowska.

„Chciał pomóc, zrujnował sobie życie”. Niesłuszne oskarżenie wyrzuciło go z policyjnej służby na co najmniej 11 lat. Jest ofiarą prokuratora, który nie chce się przyznać do pomyłki. Reportaż Heleny Kowalik.

„Politycy u seksuologa”. Będzie mowa o mężczyznach. Oczekują oni zapewnienia maksymalnej dyskrecji. To jest możliwe – pisze w felietonie prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Zaskakujące zmiany w OpenAI”. Zmiany w kierownictwie firmy odpowiedzialnej za przełomowy ChatGPT wywołały dyskusje w branży technologicznej. Pojawiły się spekulacje dotyczące problemów bezpieczeństwa oraz różnic w podejściu do etyki sztucznej inteligencji – tłumaczy prof. Aleksandra Przegalińska.

„Szturm migrantów na rowerach”. Rosjanie maltretują imigrantów i uchodźców, pchając ich na granicę z Finlandią na rowerach, w śniegu i 20-stopniowym mrozie. Aktywiści przeciwko temu nie protestują – analizuje Jakub Mielnik.

„Festiwal niekompetencji”. W rozmowie z Marcinem Makowskim amerykański ekonomista Lawrence W. Reed ostro ocenia: – Administracja za prezydentury Joe Bidena jest jedną z najgorszych w naszej historii.

„Sensacyjny wynik wyborów w Holandii”. W wyborach w Holandii eurosceptyczna i antyimigrancka partia Geerta Wildersa zdobyła najwięcej mandatów w niedawnych wyborów, podwajając dotychczasowy stan posiadania. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Z ogrodu Robina Williamsa na aukcję w Warszawie”. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz najlepiej sprzedają się w Polsce. Ale tak naprawdę sprzedają się w różnych częściach świata, od Szwajcarii przez Amerykę po Japonię. O rosnącej wartości dzieł artystki opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej Wiktor Komorowski.

„Sztuka musi obnażać zaślepienie”. – Papież Franciszek próbuje nadać Kościołowi ludzką twarz, ale nic nie zatrzyma procesów modernizacji. Świątynie pustoszeją – mówi w wywiadzie Krzysztofa Kwiatkowskiego Marco Bellocchio, reżyser filmu „Porwany”.

„Amerykańskie pisanie”. Powieści laureatów Nagroda Pulitzera dla literatury pięknej w naszych księgarniach. Ich autorzy to Colson Whitehead, Barbara Kingsolver i Hernan Diaz. Świetna lektura – poleca Leszek Bugajski.

