Dzień Pluszowego Misia. Polacy kochają kultowe maskotki

Dzień Pluszowego Misia to radosne święto, które upamiętnia kultową dziecięcą zabawkę z dzieciństwa – pluszowego misia. Nie ma chyba innej rzeczy, która tak mocno kojarzyłaby się z dzieciństwem jak mały miś. Święto ustanowione ponad 20 lat temu z okazji wyprodukowania pierwszej pluszowej przytulanki dziś jest okazją do wspominania wesołych lat dziecinnych, organizowania zabaw i uczenia maluchów empatii.

Co to jest Dzień Pluszowego Misia?

Dzień Pluszowego Misia to święto obchodzone 25 listopada. Zostało wprowadzone w 2002 roku z okazji setnej rocznicy wyprodukowania pierwszej pluszowej przytulanki. Dziś obchodzone jest we wszystkich przedszkolach w kraju, a także na oddziałach dziecięcych w szpitalach. Mali pacjenci otrzymują pluszowe przytulanki, mają również organizowane zabawy i gry, często w stylu retro.

Historia Dnia Pluszowego Misia

Z powstaniem pierwszego pluszowego misia wiąże się ciekawa historia. W 1902 prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt uczestniczył w polowaniu. Nie udało mu się jednak ustrzelić żadnego zwierzęcia, więc towarzysze prezydenta schwytali małego niedźwiadka i przywiązali go do drzewa. Następnie zasugerowali prezydentowi, że powinien go zastrzelić. Theodore Roosevelt uznał jednak, że takie zachowanie jest niehonorowe i rozkazał wypuścić zwierzę.

Na pamiątkę tego polowania rysownik z Waszyngtonu Clifford Berryman stworzył rysunek satyryczny przedstawiający prezydenta z małym niedźwiadkiem. To z kolei zainspirowało Morrisa Michtoma, właściciela sklepu z zabawkami w Nowym Jorku, do wyprodukowania niewielkiego pluszowego misia. Prezydent udzielił mu zgody, by zabawka nazywała się „Teddy's bear” („Miś Teddy'ego”). Tak powstała kultowa dziecięca przytulanka.

Miś Uszatek

W Polsce nie ma chyba bardziej kultowego misia niż Miś Uszatek. Ten wesoły pluszowy miś z oklapniętym uszkiem to postać znana z małego ekranu i z opowiadań Czesława Janczarskiego z ilustracjami Zbigniewa Rychlickiego. Kochały go wszystkie dzieci w PRL-u, które z zapartym tchem śledziły kolejne przygody misia i jego przyjaciół: Prosiaczka, Króliczka, Zajączka i psa Kruczka. Serial „Miś Uszatek” emitowany był w latach 1975-1987 i zdobył ogromną popularność. Myśl o misiu z oklapniętym uszkiem do dziś budzi ciepłe wspomnienia w sercach wielu osób.

Obchody Dnia Pluszowego Misia

Z okazji Dnia Pluszowego Misia we wszystkich przedszkolach w kraju odbywają się wesołe zabawy. Dzieci przynoszą do przedszkoli swoje ukochane pluszowe misie, śpiewają piosenki, uczestniczą w grach i zabawach. Dzień ten obchodzony jest również w szpitalach dziecięcych, gdzie mali pacjenci często otrzymują pluszowe zabawki.

